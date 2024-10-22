Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐÔNG NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: QL 55, xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu., TP Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm hạch toán kế toán (lĩnh vực Xây dựng)

- Hỗ trợ quản trị và điều hành Phòng Tài Chính Kế Toán của Công ty.

- Lập các Báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo thuế theo qui định và yêu cầu của cấp quản lý

- Tham mưu tài chính cho cấp quản lý mọi quyết định về chỉ tiêu, đầu tư, tài chính, kế toán, thuế, kiểm toán, pháp lý của Công ty,

- Theo dõi thu – chi nội bộ;

- Giao dịch, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh của ngân hàng;

- Kiểm tra, Rà soát, xử lý các chứng từ đầu vào, đầu ra hợp lý hợp lệ để hạch toán kịp thời đầy đủ, chính xác theo quy định của chuẩn mực kế toán và quy định của thuế;

- Theo dõi xuất hóa đơn bán hàng khi có phát sinh và kiểm tra các hồ sơ liên quan đến doanh thu;

- Theo dõi, quản lý công nợ và thanh toán các khoản phải thu, phải trả.

- Lập Báo cáo Lương, BHXH và Thuế GTGT, TNDN, TNCN, định kỳ quý, năm, lên BCTC;

- Lưu giữ các chứng từ nội bộ một cách khoa học và an toàn;

- Hỗ trợ các công việc chung khác trong phòng khi cần;

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc Công ty.

Làm việc tại Long Điền, Tp Bà Rịa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán;

- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán ở vị trí tương đương.

- Am hiểu về luật thuế;

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm kế toán;

- Có kinh nghiệm quản lý đội nhóm;

- Khả năng phân tích, tổng hợp và viết báo cáo;

- Trung thực, trách nhiệm, có khả năng bao quát và tổng thể.

- Ứng viên có độ tuổi từ 29 - 40 tuổi

Chi tiết công việc sẽ trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐÔNG NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập và phúc lợi thỏa thuận theo năng lực bản thân;

- Chính sách đãi ngộ tốt

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp

- Cơ hội đào tạo, được học hỏi nhiều kinh nghiệm chuyên môn;

- BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐÔNG NAM

