Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công ty TNHH Y tế Công nghệ cao MEDIHOPE Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Y tế Công nghệ cao MEDIHOPE Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/11/2024
Công ty TNHH Y tế Công nghệ cao MEDIHOPE Việt Nam

Kế toán/Kiểm toán/Thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại Công ty TNHH Y tế Công nghệ cao MEDIHOPE Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Moonlight, Vũ Đức Thận

- Long Biên

- Hà Nội, Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

1.Kiểm soát công việc chuyên môn của phòng kế toán theo yêu cầu của Trưởng phòng
2. Kiểm tra, kiểm soát nghiệp vụ của các Nhân viên đúng nguyên tắc, bản chất kế toán
3. Thực hiện nghiệp vụ phần hành theo phân công của Trưởng phòng
4. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán tổng hợp của phòng kế toán
5. Lập các báo cáo định kỳ của phòng kế toán theo biểu mẫu quy định
6. Tổ chức và hỗ trợ các công việc của Nhân viên phòng kế toán
7. Kiểm soát chi phí phòng ban theo hạn mức, định mức đã ban hành
8. Kiểm soát ngân sách hoạt động của các bộ phận phòng ban trong công ty
9. Giám sát việc thực thi quy trình, quy chế, quy định của phòng kế toán
10. Tham gia xây dựng, triển khai các công việc của phòng Kế toán
11. Làm việc với các cơ quan, ban ngành theo phân công.
12. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Học Vấn: Đại học
2. Kinh nghiệm làm việc: Lớn hơn 5 năm; Ít nhất 3 năm vị trí tương đương
3. Trình độ ngoại ngữ: Không yêu cầu
4. Kỹ năng văn phòng:Sử dụng thành thạo Excel ( bắt buộc), kĩ năng khác cơ bản
5. Thái độ/tố chất cần có:Trung thực, cầu tiến, hòa đồng
6. Ngoại hình: Ưa nhìn
7. Yêu cầu khác: Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán thông dụng
8. Ưu tiên các ứng viên đã từng có kinh nghiệm tham gia vào tái cấu trúc các quy trình kế toán/tài chính trong doanh nghiệp

Tại Công ty TNHH Y tế Công nghệ cao MEDIHOPE Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thẻ sức khỏe Bảo Việt
Hệ thống đang có nhu cầu mở rộng quy mô, nên cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý cấp cao.
Sau khi ký hợp đồng chính thức, sẽ được đóng BHXH, BHYT, BHTN
Hưởng 12 ngày nghỉ phép có lương/năm
Được hưởng chế độ riêng của hệ thống các ngày lễ tết: sinh nhật, 8/3, 20/10...
Được đào tạo kỹ năng và thay đổi tư duy liên tục để phát triển bản thân.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Teambuilding 2 lần/năm
Được tham gia các buổi đào tạo kỹ năng quản lý , kỹ năng đội nhóm và tư duy làm việc tại công ty.
Công việc ổn định, có ý nghĩa thiết thực, giúp ích cho xã hội.
Quyền lợi đặc biệt: Vợ/chồng nhân viên chính thức, tứ thân phụ mẫu được miễn phí các dịch vụ siêu âm tại phòng khám.
Thẻ sức khỏe Bảo Việt
Hệ thống đang có nhu cầu mở rộng quy mô, nên cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý cấp cao.
Sau khi ký hợp đồng chính thức, sẽ được đóng BHXH, BHYT, BHTN
Hưởng 12 ngày nghỉ phép có lương/năm
Được hưởng chế độ riêng của hệ thống các ngày lễ tết: sinh nhật, 8/3, 20/10...
Được đào tạo kỹ năng và thay đổi tư duy liên tục để phát triển bản thân.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Teambuilding 2 lần/năm
Được tham gia các buổi đào tạo kỹ năng quản lý , kỹ năng đội nhóm và tư duy làm việc tại công ty.
Công việc ổn định, có ý nghĩa thiết thực, giúp ích cho xã hội.
Quyền lợi đặc biệt: Vợ/chồng nhân viên chính thức, tứ thân phụ mẫu được miễn phí các dịch vụ siêu âm tại phòng khám.
Quyền lợi đặc biệt:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Y tế Công nghệ cao MEDIHOPE Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Y tế Công nghệ cao MEDIHOPE Việt Nam

Công ty TNHH Y tế Công nghệ cao MEDIHOPE Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Long Biên - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

