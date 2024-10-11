Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN DKRA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN DKRA
- Hồ Chí Minh: Quận 1
Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý, giao việc phù hợp với từng vị trí nhân viên trực thuộc phòng.
Xây dựng hệ thống các quy chế, quy trình, quy định của phòng, hướng dẫn và giám sát việc thực hiện.
Hướng dẫn chính sách/ chế độ kế toán, thực hiện soát xét và kiểm tra các báo cáo thu chi các dự án trực thuộc.
Tổng hợp và phân tích số liệu để lên các báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị.
Phối hợp cùng Kế toán trưởng thực hiện kiểm tra báo cáo tài chính hoặc hạng mục trên báo cáo tài chính.
Đề xuất xây dựng chính sách kế toán và hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán, thu chi đúng chuẩn mực kế toán.
Soát xét việc tuân thủ các qui định về thuế tốt nhất cho công ty.
Tư vấn pháp lý về các hoạt động tài chánh cho các chủ sỡ hữu tại dự án mà công ty đang quản lý.
Điều phối các nguồn tiền đảm bảo cân đối luồng chu chuyển của dòng tiền
Chủ động đề xuất Kế toán trưởng các thay đổi liên quan đến công tác kế toán, thuế
Kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ và hạch toán kế toán cho nhân viên trong toàn công ty bao gồm nhưng không giới hạn.
Chịu trách nhiệm hạch toán chi tiết một số phần hành kế toán: Lương, phân bổ chi phí, khấu hao TSCĐ, ...
Phối hợp, báo cáo, giải trình cho các cơ quan nhà nước (thuế, thanh tra, thống kê....) hoặc các đối tác có liên quan (ngân hàng cho vay, kiểm toán....).
Thực hiện các công việc theo sự chỉ đạo của quản lý trực tiếp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành kế toán, tài chính, kiểm toán
Có kinh nghiệm vị trí tương đương từ 3 năm trở lên
Thành thạo Microsoft Excel và các phần mềm kế toán phổ biến
Có kiến thức về luật kế toán, thuế và các quy định tài chính hiện hành
Kỹ năng phân tích số liệu tốt
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm hiệu quả
Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt
Ưu tiên có kinh nghiệm về quản lý vận hành tòa nhà văn phòng, chung cư
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN DKRA Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo năng lực
Tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm và công đoàn sau 2 tháng thử việc
Thưởng các ngày lễ trong năm, thâm niên hằng năm
Phúc lợi hiếu hỉ, chính sách cho gia đình nhân viên
Du lịch, team building, khám sức khoẻ định kỳ
Đào tạo nghiệp vụ bài bản & chuyên nghiệp
Chính sách mua ưu đãi bất động sản
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN DKRA
