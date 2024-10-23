Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH HOÀ PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 21 Triệu

Mức lương 17 - 21 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô B3, đường D9 KCN Phú Mỹ II mở rộng, phường Tân Phước, Phú Mỹ

1. Trách nhiệm, nhiệm vụ quản lý

- Lập, theo dõi kế hoạch hoạt động của Bộ phận phụ trách và đề xuất thay đổi cho phù hợp nếu cần

- Quản lý và điều phối các nguồn lực, sắp xếp nhân sự thực hiện các hoạt động nghiệp vụ của Bộ phận phụ trách

- Phối hợp với phòng tổ chức Công ty tuyển dụng và đào tạo nhân viên mới cho Bộ phận và bộ phận gián tiếp của Nhà máy

- Đánh giá chấm điểm hiệu quả công việc của cán bộ nhân viên trong Bộ phận

- Nghiên cứu, xây dựng các quy trình, quy định liên quan đến hoạt động của Bộ phận phụ trách

- Giám sát, phòng ngừa rủi ro và lập phương án giải quyết các rủi ro phát sinh trong lĩnh vực phụ trách

- Kiểm tra việc thực hiện ISO trong toàn Bộ phận

2. Trách nhiệm, nhiệm vụ chuyên môn

- Chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật đối với vật tư, công nghệ, thành phẩm của nhà máy

- Tính toán, đưa ra yêu cầu kỹ thuật, thông số máy

- Tính toán, đưa ra yêu cầu kỹ thuật đối với khuôn cho sản phẩm mới

- Hỗ trợ Giám đốc Nhà máy xây dựng đơn giá nhân công sản xuất trực tiếp cho Nhà máy

- Nghiên cứu cải tiến kỹ thuật cho sản phẩm, khắc phục các lỗi hỏng khi sản phẩm bán ra thị trường khi có phản hồi

- Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm và tiêu chí chất lượng cho bộ phận QC

- Hêta hợp cùng bộ phận QC trong việc hiệu chỉnh các tiêu trí chất lượng cho phù hợp công nghệ

- Báo cáo với ban lãnh đạo công ty về việc chất lượng của sản phẩm khi có sự cố (các trường hợp KCS không giải quyết được) và đề ra phương án khắc phục

- Dựa trên.Tổng hợp báo cáo về chất lượng của Phòng QC, nghiên cứu tìm hiểu các sự cố kỹ thuật trong sản xuất cũng như chất lượng vật tư linh kiện để tìm hiểu nguyên nhân để phản ánh với Nhà cung cấp

- Tổ chức, giám sát công tác thiết kế, thử nghiệm sản phẩm mới; Xây dựng công nghệ gia công, lập quy trình công nghệ sản phẩm mới; Chỉnh công nghệ cho các sản phẩm mới lên khuôn; tính, xây dựng định mức vật tư sản phẩm, yêu cầu đối với vật tư và kiểm soát vật tư phục vụ sản xuất; Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn cho nguyên vật liệu đầu vào, thành phẩm

- Thực hiện 5S và phòng cháy chữa cháy

3. Trách nhiệm, nhiệm vụ khác

- Duy trì chế độ tổng hợp báo cáo theo quy định của nhà máy

- Phối hợp tác nghiệp với các bộ phận khác trong nhà máy, và đơn vị khác để hoàn thành công việc của công ty

- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của giám đốc công ty

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Cơ khí, cơ điện tử hoặc các chuyên ngành liên quan (Ưu tiên ứng viên kỹ sư Cơ khí, kỹ sư nhiệt lạnh)

- Từ 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, kỹ thuật cơ khí, trong đó 1 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí quản lý kỹ thuật.

- Hiểu biết kĩ thuật rèn dập, kĩ thuật công nghệ sản xuất Điện lạnh ở mức chuyên sâu, có thể đào tạo cho người khác. Ứng viên am hiểu về Lean là một lợi thế

- Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng

- Đọc hiểu các thuật ngữ chuyên ngành

- Ngoại ngữ : Ưu tiên Tiếng Anh đọc - viết - giao tiếp

Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH HOÀ PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ nghỉ phép năm, teambuilding, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế... theo quy định của pháp luật. Thưởng Lễ tết, thưởng tháng 13, thưởng cuối năm theo chế độ của Tập đoàn Cơ hội tham gia vào nhiều lĩnh vực dựa trên nguyện vọng của từng cá nhân. Môi trường làm việc thân thiện, tự chủ và linh hoạt

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực ứng viên.

Hỗ trợ ăn trưa tại căng - tin nhà máy.

Công ty trang bị các phương tiện làm việc

Chế độ nghỉ phép năm, teambuilding, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế... theo quy định của pháp luật.

Thưởng Lễ tết, thưởng tháng 13, thưởng cuối năm theo chế độ của Tập đoàn

Cơ hội tham gia vào nhiều lĩnh vực dựa trên nguyện vọng của từng cá nhân.

Môi trường làm việc thân thiện, tự chủ và linh hoạt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH HOÀ PHÁT

