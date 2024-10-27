Tuyển Phó Phòng Marketing thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VIETTREKKING
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

-Hoạch định, lên kế hoạch marketing/truyền thông cho doanh nghiệp.
-Theo dõi, giám sát và đánh giá toàn bộ hoạt động của các bộ phận trong phòng Marketing.
-Điều phối, triển khai các chiến dịch marketing theo kế hoạch marketing hằng năm, từng giai đoạn.
-Xây dựng mối quan hệ và đối tác chiến lược với các công ty và nhà cung cấp trong ngành.
-Lập và theo dõi ngân sách marketing hàng quý, hàng năm và phân bổ ngân sách hợp lý (tối ưu ngân sách.)
-Đo lường và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch marketing, thu thập dữ liệu và đánh giá hiệu quả so với mục tiêu.
-Quản lý nhân viên/chuyên viên trong bộ phận.
-Xây dựng chiến lược Digital Marketing, chương trình truyền thông cho sản phẩm, các Promotion theo định hướng của công ty.
-Lập kế hoạch, triển khai và theo dõi quảng cáo sản phẩm/dịch vụ của công ty trên các kênh: Google, Facebook, Zalo.
-Triển khai các chiến dịch quảng bá thương hiệu qua các công cụ Digital Marketing như SEO/SEM, Email marketing, SMS Marketing, Social Marketing, Affilate Marketing.
-Phối hợp với Content Marketing để triển khai các kênh Marketing Online hiệu quả, tối ưu hóa nội dung, hình ảnh và chất lượng quảng cáo.
-Thực hiện quảng cáo sản phẩm/thương hiệu trên các nền tảng mạng xã hội
-Truyền thông trên các nền tảng khác theo từng chiến dịch.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Đại học/cao đẳng chuyên ngành liên quan
-Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương
-Có kinh nghiệm và kỹ năng tổ chức triển khai các công việc liên quan đến Marketing và các đầu mục nêu trong mô tả công việc.
-Có khả năng quản lý, lãnh đạo.
-Có khả năng liên kết, tạo dựng và phát triển mối quan hệ.
-Làm việc độc lập, chịu áp lực công việc cao.
-Kỹ năng tin học tốt: Tin học văn phòng, Internet, Digital Marketing.
-Ngoại ngữ: Tiếng Anh đọc hiểu, giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VIETTREKKING Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn, lương cứng 15-20M + Thưởng + Phụ cấp
- Nghỉ lễ và du lịch cùng công ty;
- Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện theo đúng quy định pháp luật và đảm bảo được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm.
- Thưởng lễ, Tết theo kết quả hoạt động kinh doanh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VIETTREKKING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

