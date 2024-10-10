Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/11/2024
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình

Marketing/PR/Quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 29 Đoàn Thị Điểm, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Kết hợp xây dựng, hoạch định chiến lược marketing của công ty nhằm quảng bá thương hiệu và hình ảnh công ty để được khách hàng biết đến rộng rãi. Kết hợp xây dựng kế hoạch Marketing truyền thông của từng sản phẩm/ dịch vụ của công ty theo kế hoạch trung hạn và dài hạn Điều hành, giám sát, quản lý và chịu trách nhiệm mọi hoạt động của Phòng Marketing một cách hiệu quả (Hoạt động PR - truyền thông, sự kiện, PR quảng cáo, SEO, truyền thông nội bộ, Marketing online) Đảm bảo việc xây dựng và bảo vệ thương hiệu, chuẩn hóa thương hiệu của công ty. Chịu trách nhiệm về hoạt động nghiên cứu thị trường và xây dựng chính sách thị trường phù hợp Phối hợp với các phòng ban nghiên cứu cải tiến sản phẩm, phát triển sản phẩm mới. Tổ chức bộ máy phòng Marketing và quản lý nhân sự trực thuộc phòng Marketing cùng phòng Marketing các chi nhánh. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.
Kết hợp xây dựng, hoạch định chiến lược marketing của công ty nhằm quảng bá thương hiệu và hình ảnh công ty để được khách hàng biết đến rộng rãi.
Kết hợp xây dựng kế hoạch Marketing truyền thông của từng sản phẩm/ dịch vụ của công ty theo kế hoạch trung hạn và dài hạn
Điều hành, giám sát, quản lý và chịu trách nhiệm mọi hoạt động của Phòng Marketing một cách hiệu quả (Hoạt động PR - truyền thông, sự kiện, PR quảng cáo, SEO, truyền thông nội bộ, Marketing online)
Đảm bảo việc xây dựng và bảo vệ thương hiệu, chuẩn hóa thương hiệu của công ty.
Chịu trách nhiệm về hoạt động nghiên cứu thị trường và xây dựng chính sách thị trường phù hợp
Phối hợp với các phòng ban nghiên cứu cải tiến sản phẩm, phát triển sản phẩm mới.
Tổ chức bộ máy phòng Marketing và quản lý nhân sự trực thuộc phòng Marketing cùng phòng Marketing các chi nhánh.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, Đại học chuyên ngành Marketing Có 03 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về Marketing lĩnh vực Tổ chức Sự kiện/ Du Lịch/ Nhà hàng Khách sạn Kỹ năng làm việc độc lập, theo nhóm. Kỹ năng lập kế hoạch Kỹ năng quản lý Nhanh nhẹn, hoạt bát. Trách nhiệm và sáng tạo trong công việc
Tốt nghiệp cao đẳng, Đại học chuyên ngành Marketing
Có 03 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về Marketing lĩnh vực Tổ chức Sự kiện/ Du Lịch/ Nhà hàng Khách sạn
Kỹ năng làm việc độc lập, theo nhóm.
Kỹ năng lập kế hoạch
Kỹ năng quản lý
Nhanh nhẹn, hoạt bát.
Trách nhiệm và sáng tạo trong công việc

Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 20 – 25 triệu.(Khởi điểm) Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 Thưởng các ngày Lễ, Tết. BHYT, BHXH, các quyền lợi cơ bản khác của người lao động. Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và các kỹ năng khác liên quan đến công việc. Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp cao. Du lịch hàng năm và có cơ hội tham gia khảo sát, hội chợ, các tour của công ty.
Mức lương: 20 – 25 triệu.(Khởi điểm)
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7
Thưởng các ngày Lễ, Tết.
BHYT, BHXH, các quyền lợi cơ bản khác của người lao động.
Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và các kỹ năng khác liên quan đến công việc.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp cao.
Du lịch hàng năm và có cơ hội tham gia khảo sát, hội chợ, các tour của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình

Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 29, Đoàn Thị Điểm, Quận Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

