Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN NOVASKY làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 20 Triệu

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN NOVASKY
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
Marketing/PR/Quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN NOVASKY

Mức lương
Từ 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Unit 10, Tầng 10, Tòa Century, KĐT Times City, Minh Khai, Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương Từ 20 Triệu

+ Công việc
Mạnh về ý tưởng và Thiết Kế Trực tiếp tham gia Thiết kế ấn phẩm, điều phối hoạt động của bộ phận thiết kế Chịu trách nhiệm một phần hoạt động của phòng Marketing Kết hợp cùng trưởng phòng lên ý tưởng phát triển các ấn phẩm, phát triển thương hiệu, các kênh truyền thông của , NOVASKY Tham mưu cho Trưởng phòng , Ban Lãnh Đạo về các chiến lược Marketing nhằm thúc đẩy doanh số, đẩy mạnh thương hiệu Quản lý, điều động nhân sự để hoàn thành các công việc của đại lý theo phạm vi công việc Bao quát, thực hiện tốt các sự kiện của CĐT Liên hệ Agency để đạt được hiệu quả tốt trong công việc
Mạnh về ý tưởng và Thiết Kế
Trực tiếp tham gia Thiết kế ấn phẩm, điều phối hoạt động của bộ phận thiết kế
Chịu trách nhiệm một phần hoạt động của phòng Marketing
Kết hợp cùng trưởng phòng lên ý tưởng phát triển các ấn phẩm, phát triển thương hiệu, các kênh truyền thông của , NOVASKY
Tham mưu cho Trưởng phòng , Ban Lãnh Đạo về các chiến lược Marketing nhằm thúc đẩy doanh số, đẩy mạnh thương hiệu
Quản lý, điều động nhân sự để hoàn thành các công việc của đại lý theo phạm vi công việc
Bao quát, thực hiện tốt các sự kiện của CĐT
Liên hệ Agency để đạt được hiệu quả tốt trong công việc
+ Phân mục công việc trong phòng
Phối hợp cùng TP xây dựng kế hoạch, chiến lược Marketing, PR Chịu trách nhiệm về nội dung content, lên ý tưởng và duyệt thiết kế, video, ấn phẩm online cho website và tất cả dự án marketing Phối hợp cùng với Phòng kinh doanh để xây dựng và triển khai kế hoạch Marketing
Phối hợp cùng TP xây dựng kế hoạch, chiến lược Marketing, PR
Chịu trách nhiệm về nội dung content, lên ý tưởng và duyệt thiết kế, video, ấn phẩm online cho website và tất cả dự án marketing
Phối hợp cùng với Phòng kinh doanh để xây dựng và triển khai kế hoạch Marketing
+ Quản lý & đào tạo nhân viên trong bộ phận thiết kế
Phân bổ công việc cho nhân viên trong phòng hợp lý Hướng dẫn, đôn đốc & kiểm tra công việc thuộc phòng mình quản lý nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu công ty đề ra Giao việc, phân quyền, ủy thác, hỗ trợ và hướng dẫn công việc cho nhân viên. Quy hoạch, đào tạo, kèm cặp, huấn luyện, động viên và phát triển nhân viên. Đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên.
Phân bổ công việc cho nhân viên trong phòng hợp lý
Hướng dẫn, đôn đốc & kiểm tra công việc thuộc phòng mình quản lý nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu công ty đề ra
Giao việc, phân quyền, ủy thác, hỗ trợ và hướng dẫn công việc cho nhân viên.
Quy hoạch, đào tạo, kèm cặp, huấn luyện, động viên và phát triển nhân viên.
Đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên.

Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Về kỹ năng mềm
Có thái độ tích cực Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc Nhanh nhẹn, trung thực, tự giác, chủ động Khả năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc nhóm, gắn kết nhân sự trong phòng
Có thái độ tích cực
Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Nhanh nhẹn, trung thực, tự giác, chủ động
Khả năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc nhóm, gắn kết nhân sự trong phòng
2. Về công việc
Có khả năng lập kế hoạch, bao quát công việc tốt Ứng viên kinh nghiệm làm , phó phòng. trưởng phòng MKT cho Sàn Bất Động Sản F1 hoặc CĐT Sáng tạo, chủ động trong công việc
Có khả năng lập kế hoạch, bao quát công việc tốt
Ứng viên kinh nghiệm làm , phó phòng. trưởng phòng MKT cho Sàn Bất Động Sản F1 hoặc CĐT
Sáng tạo, chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN NOVASKY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng:Thỏa thuận Thưởng dự án, thưởng quý, thưởng hiệu quả hoạt động công việc Thưởng lễ, tết, sinh nhật Tham gia đầy đủ chế độ BHXH theo Luật lao động Du lịch, teambuilding hàng năm Thời gian làm việc : 8h30 - 17h30 nghỉ trưa 2 tiếng, làm từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần Nâng cao chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên
Lương cứng:Thỏa thuận
Thưởng dự án, thưởng quý, thưởng hiệu quả hoạt động công việc
Thưởng lễ, tết, sinh nhật
Tham gia đầy đủ chế độ BHXH theo Luật lao động
Du lịch, teambuilding hàng năm
Thời gian làm việc : 8h30 - 17h30 nghỉ trưa 2 tiếng, làm từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần
Nâng cao chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN NOVASKY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN NOVASKY

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN NOVASKY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Unit 10, Tầng 10, toà nhà Century Tower, số 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

