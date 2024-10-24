Tuyển Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Công ty cổ phần PHC Media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 147 Hai Bà Trưng, Quận 3

Mô Tả Công Việc Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi lĩnh vực chuyên môn theo sự phân công của Ban Biên tập Khả năng viết tốt và tư duy đề tài độc lập Có kỹ năng biên tập tổng hợp theo lĩnh vực tác nghiệp chuyên trách Có kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu cho tác phẩm báo chí của mình Yêu thích và có kỹ năng viết, ưu tiên thông thạo tiếng Anh Quan tâm đến lĩnh vực kinh doanh và kinh tế

Có kinh nghiệm tác nghiệp từ 3 năm (đối với phóng viên đã có kinh nghiệm), đã tác nghiệp lĩnh vực chuyên sâu là một lợi thế. Tốt nghiệp các chuyên ngành báo chí, ngôn ngữ, kinh doanh hoặc ngoại thương Có kỹ năng viết và phân tích Hiểu biết các loại hình nội dung số (văn bản, đồ họa, hình ảnh, video, audio...) và đáp ứng được yêu cầu tác nghiệp đa phương tiện. Có khả năng làm việc ở cường độ cao và chịu được áp lực deadline. Khả năng làm việc nhóm cũng như khả năng tác nghiệp độc lập. Giỏi tiếng Anh và có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương tự là lợi thế.

Cơ hội tốt thăng tiến trong công việc Được trang bị đầy đủ máy tính và công cụ để làm việc Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đầy đủ theo luật Lương tháng 13 Nghỉ phép, du lịch,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần PHC Media

