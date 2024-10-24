Tuyển Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Công ty cổ phần PHC Media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Công ty cổ phần PHC Media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần PHC Media
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Công ty cổ phần PHC Media

Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Tại Công ty cổ phần PHC Media

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 147 Hai Bà Trưng, Quận 3

Mô Tả Công Việc Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi lĩnh vực chuyên môn theo sự phân công của Ban Biên tập
Khả năng viết tốt và tư duy đề tài độc lập
Có kỹ năng biên tập tổng hợp theo lĩnh vực tác nghiệp chuyên trách
Có kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu cho tác phẩm báo chí của mình
Yêu thích và có kỹ năng viết, ưu tiên thông thạo tiếng Anh
Quan tâm đến lĩnh vực kinh doanh và kinh tế

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tác nghiệp từ 3 năm (đối với phóng viên đã có kinh nghiệm), đã tác nghiệp lĩnh vực chuyên sâu là một lợi thế. Tốt nghiệp các chuyên ngành báo chí, ngôn ngữ, kinh doanh hoặc ngoại thương
Có kỹ năng viết và phân tích
Hiểu biết các loại hình nội dung số (văn bản, đồ họa, hình ảnh, video, audio...) và đáp ứng được yêu cầu tác nghiệp đa phương tiện.
Có khả năng làm việc ở cường độ cao và chịu được áp lực deadline.
Khả năng làm việc nhóm cũng như khả năng tác nghiệp độc lập.
Giỏi tiếng Anh và có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương tự là lợi thế.

Tại Công ty cổ phần PHC Media Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội tốt thăng tiến trong công việc
Được trang bị đầy đủ máy tính và công cụ để làm việc
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đầy đủ theo luật
Lương tháng 13
Nghỉ phép, du lịch,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần PHC Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần PHC Media

Công ty cổ phần PHC Media

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 33 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, HCM

