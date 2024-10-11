Tuyển Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học CÔNG TY TNHH LIVESTREAM AGENCY DEPRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 25/28 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Bến Nghé, Quận 1

Mô Tả Công Việc Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tìm tư liệu và quay dựng các clip content. Sáng tạo các nội dung video mới theo trend và định hướng của Công ty. Hỗ trợ set up đèn và các thiết bị liên quan trong set. Chụp ảnh, quay video. Dàn dựng, sắp xếp nội dung clips thành sản phẩm video hoàn chỉnh, hoặc chỉnh sửa hình ảnh đúng bố cục, bảo đảm nội dung, mang ý nghĩa như yêu cầu đề ra. Xây dựng các clip quảng cáo, clip viral, quay các trend biến hình, các video ngắn trên các nền tảng MXH, đặc biệt là Tiktok. Theo dõi xu hướng để lên kế hoạch và định hướng nội dung video phù hợp. Nghiên cứu các cách quay, hiệu ứng, công nghệ mới áp dụng vào sản phẩm. Đảm bảo góc quay, hình ảnh, màu sắc, âm thanh chặt chẽ với nội dung kịch bản đạt tiêu chuẩn về chất lượng. Theo dõi và báo cáo hiệu quả của mỗi sản phẩm video. Phối hợp với các bộ phận liên quan (thiết kế, nội dung, marketing,...) thực hiện đúng thời gian đưa ra nhằm đảm bảo tiến độ. Quản lý và lưu trữ các file ảnh/ video và tài liệu liên quan, đảm bảo sự nhất quán và sắp xếp hợp lý. Bảo quản thiết bị máy móc đang sử dụng, ngăn nắp khu vực làm việc, sạch sẽ & an toàn. Thực hiện các công việc liên quan khác theo yêu cầu của TBP.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành truyền thông, giải trí, các nền tảng MXH như tik tok,... Thế mạnh về quay/ dựng/ sản xuất các video ngắn, các trend biến hình trên tiktok. Có khả năng sáng tạo, ưu tiên có thể lên kịch bản video content. Sử dụng tốt các loại máy ảnh, máy quay phim bán chuyên. Có khả năng biên tập, có kỹ thuật quay phim. Mắt thẩm mĩ cao, phong cách sáng tạo đa dạng, trẻ trung, nắm bắt nhanh xu hướng.

Tại CÔNG TY TNHH LIVESTREAM AGENCY DEPRO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, đánh giá điều chỉnh lương định kỳ theo quy định Công ty. Thưởng lễ/ tết, sinh nhật, chế độ hiếu/ hỷ theo quy định Công ty. Các chế độ ngày phép năm, BHXH theo quy định pháp luật hiện hành. Được tham gia các hoạt động gắn kết nội bộ, company trip, team building, ... Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và tự do phát triển đúng chất trẻ, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm. Được khẳng định và công nhận năng lực của bản thân (Thưởng, bằng khen hàng tháng, quý, năm)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LIVESTREAM AGENCY DEPRO

