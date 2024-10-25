Tuyển Photographer thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 92 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Q. Tân Bình, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Nhận kịch bản sẵn có, phác thảo cảnh quay hoặc lên danh sách cảnh quay

- Quay phim, chụp ảnh quảng cáo thời trang (áo thun nữ)

-Tập hợp tất cả các cảnh quay thô để tiến hành chỉnh sửa và dựng phim

- Xử lý âm thanh, màu sắc, hiệu ứng cho hình ảnh và video

- Sắp xếp lại và tinh chỉnh nội dung để đảm bảo trình tự các cảnh trong video chạy mượt mà.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm chụp, quay video quảng cáo thời trang (áo thun nữ)

- Có kinh nghiệm cắt ghép hình ảnh, video

- Có tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU LEYA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 12-15 triệu (deal lại theo năng lực khi phỏng vấn)

- Bao cơm trưa

- Quyền lợi về bảo hiểm theo luật định (BHXH, BHYT, BHTN,...)

- Làm việc trong môi trường trẻ trung năng động, vui vẻ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU LEYA

