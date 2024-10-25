Tuyển Photographer thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU LEYA
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU LEYA

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU LEYA

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 92 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Q. Tân Bình, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Nhận kịch bản sẵn có, phác thảo cảnh quay hoặc lên danh sách cảnh quay
- Quay phim, chụp ảnh quảng cáo thời trang (áo thun nữ)
-Tập hợp tất cả các cảnh quay thô để tiến hành chỉnh sửa và dựng phim
- Xử lý âm thanh, màu sắc, hiệu ứng cho hình ảnh và video
- Sắp xếp lại và tinh chỉnh nội dung để đảm bảo trình tự các cảnh trong video chạy mượt mà.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm chụp, quay video quảng cáo thời trang (áo thun nữ)
- Có kinh nghiệm cắt ghép hình ảnh, video
- Có tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU LEYA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 12-15 triệu (deal lại theo năng lực khi phỏng vấn)
- Bao cơm trưa
- Quyền lợi về bảo hiểm theo luật định (BHXH, BHYT, BHTN,...)
- Làm việc trong môi trường trẻ trung năng động, vui vẻ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU LEYA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 92 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

