Tuyển Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Công ty cổ phần thương mại sản xuất và dịch vụ KEIKO Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 14 Triệu

Mức lương 13 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 23 Lê Văn lương, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Với Mức Lương 13 - 14 Triệu

- Phụ trách việc lên concept, thực hiện chụp hình sản phẩm mới và BST

- Lên ý tưởng chụp, hậu kỳ các ấn phẩm.

- Xây dựng và triển khai các buổi shoot gồm lựa chọn đạo cụ, set design, set ánh sáng dựng theo ý tưởng, concept đã bàn bạc trước đó.

- Dựng các intro, trailer về sản phẩm, BST

- Hỗ trợ việc thiết kế, LiveStream,... (nếu có)

- Thực hiện các công việc khác do quản lý trực tiếp yêu cầu.

- Hỗ trợ hoạt động chung của công ty và các hoạt động Offline khi cần.

Với Mức Lương 13 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Biết, yêu thích chụp ảnh, quay phim, chỉnh sửa ảnh và video cho sản phẩm.

- Biết lên ý tưởng concept chụp ảnh thời trang và đồ uống.

- Tốt nghiệp từ Cao đẳng, các chương trình đào tạo về thiết kế hoặc liên quan.

- Sử dụng thành thạo bộ công cụ Adobe, đặc biệt là After Effects, Premier và các công cụ dựng phim khác.

Tại Công ty cổ phần thương mại sản xuất và dịch vụ KEIKO Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương + Phụ cấp.

- Được hưởng lương thâm niên theo quy định.

- Được xét thưởng và tăng lương theo hiệu quả công việc.

- Được hưởng BHXH, BHYT,.. chế độ các dịp lễ tết, sinh nhật, hiếu hỉ, du lịch, lương tháng thứ 13...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thương mại sản xuất và dịch vụ KEIKO Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin