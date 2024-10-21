Tuyển Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Công ty Cổ phần Người Bạn Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Người Bạn Vàng
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Tại Công ty Cổ phần Người Bạn Vàng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 1, Vincom Cộng Hòa, 15

- 17 Cộng Hòa, Phường 4, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minhh, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên kế hoạch và concept chụp ảnh, quay video sản phẩm trang sức, kim cương, sản phẩm thời trang... đang kinh doanh của công ty, hình ảnh sự kiện và các hoạt động được giao của công ty. Retouch chỉnh sửa hình ảnh, video sản xuất. Quản lý, bảo quản máy móc thiết bị công ty cung cấp. Quản lý thư viện hình ảnh, video của công ty. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.
Lên kế hoạch và concept chụp ảnh, quay video sản phẩm trang sức, kim cương, sản phẩm thời trang... đang kinh doanh của công ty, hình ảnh sự kiện và các hoạt động được giao của công ty.
Retouch chỉnh sửa hình ảnh, video sản xuất.
Quản lý, bảo quản máy móc thiết bị công ty cung cấp.
Quản lý thư viện hình ảnh, video của công ty.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo các loại máy ảnh phổ biến ( Canon và 5D mark...) Có kỹ năng chụp hình, quay phim tốt. Ưu tiện đã từng làm việc trong ngành thời trang. Sử dụng thành thạo các thiết bị chụp hình Studio và các phương án chụp hình ngoài trời. Thành thạo kỹ năng chỉnh sửa ảnh hậu kỳ ( Adobe Photoshop). Sáng tạo, chủ động, nhanh nhẹn và khả năng làm việc dưới áp lực cao. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt. Nam, độ tuổi 23-30. Yêu cầu kinh nghiệm: từ 1 năm trở lên Kỹ năng sử dụng các phần mềm: AI, Photoshop, Capcut, Adobe Premiere.
Sử dụng thành thạo các loại máy ảnh phổ biến ( Canon và 5D mark...)
Có kỹ năng chụp hình, quay phim tốt. Ưu tiện đã từng làm việc trong ngành thời trang.
Sử dụng thành thạo các thiết bị chụp hình Studio và các phương án chụp hình ngoài trời.
Thành thạo kỹ năng chỉnh sửa ảnh hậu kỳ ( Adobe Photoshop).
Sáng tạo, chủ động, nhanh nhẹn và khả năng làm việc dưới áp lực cao.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Nam, độ tuổi 23-30.
Yêu cầu kinh nghiệm: từ 1 năm trở lên
Kỹ năng sử dụng các phần mềm: AI, Photoshop, Capcut, Adobe Premiere.

Tại Công ty Cổ phần Người Bạn Vàng Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: thỏa thuận, cạnh tranh theo năng lực.
Thu nhập: thỏa thuận, cạnh tranh theo năng lực.
Phúc lợi:
BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định của pháp luật, Lương tháng 13, Thưởng tháng 14-15-16 theo hiệu quả kinh doanh Công ty, Team-building... Thưởng Tết, thưởng theo kết quả kinh doanh, thưởng Sinh nhật cá nhân, thưởng Gắn kết cùng phát triển với Người Bạn Vàng nhân dịp sinh nhật Công ty. Nghỉ phép 01 ngày/ tháng, các hoạt động và quà tặng nhân ngày 8/3, 20/10, 20/11, Lì xì đầu năm mới...được cung cấp đồng phục làm việc. Các chương trình lớn trong năm được đầu tư như Team Building 3 ngày 2 đêm resort 4 - 5 sao, New Year Party 5 sao, Vinh danh Nhân Viên Tiêu Biểu với giải thưởng bằng vàng thật...
BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định của pháp luật, Lương tháng 13, Thưởng tháng 14-15-16 theo hiệu quả kinh doanh Công ty, Team-building...
Thưởng Tết, thưởng theo kết quả kinh doanh, thưởng Sinh nhật cá nhân, thưởng Gắn kết cùng phát triển với Người Bạn Vàng nhân dịp sinh nhật Công ty.
Tết
kết quả kinh doanh
Sinh nhật cá nhâ
Gắn kết cùng phát triển
Nghỉ phép 01 ngày/ tháng, các hoạt động và quà tặng nhân ngày 8/3, 20/10, 20/11, Lì xì đầu năm mới...được cung cấp đồng phục làm việc.
1 ngày/ tháng
8/3, 20/10, 20/11, Lì xì đầu năm mới
đồng phục
Các chương trình lớn trong năm được đầu tư như Team Building 3 ngày 2 đêm resort 4 - 5 sao, New Year Party 5 sao, Vinh danh Nhân Viên Tiêu Biểu với giải thưởng bằng vàng thật...
Team Building
3 ngày 2 đêm resort 4 - 5 sao
New Year Party 5 sao
Vinh danh Nhân Viên Tiêu Biểu
Môi trường: trẻ trung, năng động, nhiều hoạt động học hỏi và phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Người Bạn Vàng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

