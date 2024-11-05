Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PICENZA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PICENZA VIỆT NAM
Mức lương
6 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lô CN3 cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm, Phố Thanh Lâm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội., Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 6 - 7 Triệu
Bốc xếp, vận chuyển hàng hóa theo lệnh điều động của Thủ kho, Quản lý kho.
Sắp xếp hàng hóa an toàn, gọn gàng, hợp lý.
Giao hàng theo phân công công việc của Quản lý theo đúng quy định của Công ty.
Làm các công việc khác theo phân công, điều động của Quản lý.
Làm việc tại Kho Từ Liêm - Quốc lộ 32, đường CN3 Cụm CN vừa và nhỏ Từ Liêm.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý kho.
Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam
Độ tuổi: 18 – 45 tuổi sức khỏe tốt,
Không mắc các bệnh truyền nhiễm, chăm chỉ, cần cù, nhiệt tình, có trách nhiệm, trong công việc.
Chịu áp lực công việc tốt.
Ưu tiên các ứng viên thường trú tại các quận: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PICENZA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...
Xét thưởng theo quy định của công ty.
Được hưởng chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, nghỉ mát, thưởng lương tháng 13...theo quy định của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PICENZA VIỆT NAM
