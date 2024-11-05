Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PICENZA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu

Mức lương 6 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô CN3 cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm, Phố Thanh Lâm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội., Từ Liêm

Mô Tả Công Việc

Bốc xếp, vận chuyển hàng hóa theo lệnh điều động của Thủ kho, Quản lý kho.

Sắp xếp hàng hóa an toàn, gọn gàng, hợp lý.

Giao hàng theo phân công công việc của Quản lý theo đúng quy định của Công ty.

Làm các công việc khác theo phân công, điều động của Quản lý.

Làm việc tại Kho Từ Liêm - Quốc lộ 32, đường CN3 Cụm CN vừa và nhỏ Từ Liêm.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý kho.

Yêu Cầu Công Việc

Giới tính: Nam

Độ tuổi: 18 – 45 tuổi sức khỏe tốt,

Không mắc các bệnh truyền nhiễm, chăm chỉ, cần cù, nhiệt tình, có trách nhiệm, trong công việc.

Chịu áp lực công việc tốt.

Ưu tiên các ứng viên thường trú tại các quận: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PICENZA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...

Xét thưởng theo quy định của công ty.

Được hưởng chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, nghỉ mát, thưởng lương tháng 13...theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PICENZA VIỆT NAM

