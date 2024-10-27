Tuyển Phụ Kho thu nhập 7 - 8 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: A12 Cảng Khuyến Lương, Trần Phú, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

• Hỗ trợ thủ kho xuất-nhập hàng hóa.

• Sắp xếp hàng hóa trong kho theo quy chuẩn.

• Lấy hàng trong kho theo đơn và bàn giao cho bộ phận gói hàng.

• Hỗ trợ thủ kho nhận hàng hoàn-hủy.

• Kiểm kê định kỳ các ngành hàng theo kế hoạch và chỉ đạo của trưởng bộ phận.

• Hỗ trợ các công việc liên quan theo khả năng tại vị trí.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tuổi từ 20-35 (Giới tính Nam)

• Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm làm kho từ 1 năm trở lên

• Chăm chỉ, thật thà, có chí cầu tiến

Tại Công Ty Cổ Phần Phê La Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung. Được hưởng các khoản phụ cấp: BHXH, BHYT, BHTN,...và các chế độ đãi ngộ khác: thưởng tết, lễ, lương tháng thứ 13, sinh nhật, du lịch hàng năm, ...theo quy định nhà nước và quy định của công ty. Cơ hội thăng tiến cao trong sự nghiệp Sử dụng sản phẩm của công ty và các công ty thành viên với giá ưu đãi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Phê La

