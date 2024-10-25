Tuyển Phụ Tá Nha Khoa thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 32D Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1

Mô Tả Công Việc

- Phụ giúp bác sĩ tại nha khoa trong quá trình điều trị cho khách hàng.

- Thực hiện quy trình vô trùng.

- Sắp xếp và đảm bảo khu vực điều trị sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp.

- Chăm sóc khách hàng trước và sau khi điều trị.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp khóa trợ thủ nha khoa hoặc điều dưỡng nha khoa.

- Yêu cầu có kinh nghiệm từ 02 năm

- Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ hành nghề.

- Ngoại hình ưa nhìn, vui vẻ, nhanh nhẹn, năng động

- Khả năng giao tiếp tốt, thuyết phục, tự tin.

Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương chính thức: 8.000.000 -12.000.000

- Thời gian làm việc: 48 giờ/tuần từ 8h – 12h; 13h30 – 18h

- Địa điểm làm việc: 32D Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU

