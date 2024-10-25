Tuyển Phụ Tá Nha Khoa thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 32D Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
- Phụ giúp bác sĩ tại nha khoa trong quá trình điều trị cho khách hàng.
- Thực hiện quy trình vô trùng.
- Sắp xếp và đảm bảo khu vực điều trị sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp.
- Chăm sóc khách hàng trước và sau khi điều trị.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp khóa trợ thủ nha khoa hoặc điều dưỡng nha khoa.
- Yêu cầu có kinh nghiệm từ 02 năm
- Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ hành nghề.
- Ngoại hình ưa nhìn, vui vẻ, nhanh nhẹn, năng động
- Khả năng giao tiếp tốt, thuyết phục, tự tin.
Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương chính thức: 8.000.000 -12.000.000
- Thời gian làm việc: 48 giờ/tuần từ 8h – 12h; 13h30 – 18h
- Địa điểm làm việc: 32D Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
