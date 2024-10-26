Tuyển Phụ Tá Nha Khoa thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 591 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3 ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Nhận thông tin từ lễ tân, nhận khách và hướng dẫn khách vào khu vực điều trị. Chăm sóc động viên Bệnh nhân trước, trong và sau điều trị. Hỗ trợ Bác sĩ trong quá trình thực hiện thăm khám và điều trị tất cả các ca về RHM như: Tổng quát, phục hình thẩm mỹ, Implant, chỉnh nha, tiểu phẫu, lấy cao răng, phụ tá vệ sinh răng miệng,… Chuẩn bị máy móc, dụng cụ, vật tư cơ bản trong mỗi phòng nha và đảm bảo vệ sinh khu vực điều trị. Thực hiện những phân công, chỉ đạo khác theo yêu cầu của cấp trên trực tiếp.

Nhận thông tin từ lễ tân, nhận khách và hướng dẫn khách vào khu vực điều trị.

Chăm sóc động viên Bệnh nhân trước, trong và sau điều trị.

Hỗ trợ Bác sĩ trong quá trình thực hiện thăm khám và điều trị tất cả các ca về RHM như: Tổng quát, phục hình thẩm mỹ, Implant, chỉnh nha, tiểu phẫu, lấy cao răng, phụ tá vệ sinh răng miệng,…

Chuẩn bị máy móc, dụng cụ, vật tư cơ bản trong mỗi phòng nha và đảm bảo vệ sinh khu vực điều trị.

Thực hiện những phân công, chỉ đạo khác theo yêu cầu của cấp trên trực tiếp.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương; Ứng viên tốt nghiệp khối ngành y tế, điều dưỡng là một lợi thế. Nhanh nhẹn có khả năng xử lý tình huống linh hoạt. Năng động hòa đồng, chịu khó học hỏi và tiếp thu cái mới; Có tư duy tổng quát, giao tiếp tốt, linh hoạt, có trách nhiệm trong công việc. Thời gian làm việc: Ca xoay: Ca 1: 08h00 - 17h00; Ca 2: 11h00 - 20h00 (nghỉ 4 ngày/tháng).

Có từ 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương; Ứng viên tốt nghiệp khối ngành y tế, điều dưỡng là một lợi thế.

Nhanh nhẹn có khả năng xử lý tình huống linh hoạt.

Năng động hòa đồng, chịu khó học hỏi và tiếp thu cái mới; Có tư duy tổng quát, giao tiếp tốt, linh hoạt, có trách nhiệm trong công việc.

Thời gian làm việc: Ca xoay: Ca 1: 08h00 - 17h00; Ca 2: 11h00 - 20h00 (nghỉ 4 ngày/tháng).

Tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ HHTN Việt Nam (Nha khoa SK) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 9.000.000 - 12.000.000 vnđ/ tháng. Ký HĐLĐ và đóng BHXH; hưởng đầy đủ các chế độ thưởng (lễ Tết, lương tháng 13, theo kì kinh doanh, năng lực,…), thăm hỏi theo quy định của Nhà nước và Công ty. Môi trường làm việc tại Nha khoa chuyên nghiệp, hiện đại. Được gặp gỡ dàn bác sĩ, y tá chuyên nghiệp. Các bác sĩ sẽ là người trực tiếp chỉ dẫn cho bạn nếu bạn chưa có kinh nghiệm. Được trải nghiệm hệ thống máy móc, thiết bị tốt tân, hiện đại bậc nhất của phòng khám. Du lịch và teambuilding định kỳ hàng năm.

Thu nhập: 9.000.000 - 12.000.000 vnđ/ tháng.

Ký HĐLĐ và đóng BHXH; hưởng đầy đủ các chế độ thưởng (lễ Tết, lương tháng 13, theo kì kinh doanh, năng lực,…), thăm hỏi theo quy định của Nhà nước và Công ty.

Môi trường làm việc tại Nha khoa chuyên nghiệp, hiện đại.

Được gặp gỡ dàn bác sĩ, y tá chuyên nghiệp. Các bác sĩ sẽ là người trực tiếp chỉ dẫn cho bạn nếu bạn chưa có kinh nghiệm.

Được trải nghiệm hệ thống máy móc, thiết bị tốt tân, hiện đại bậc nhất của phòng khám.

Du lịch và teambuilding định kỳ hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ HHTN Việt Nam (Nha khoa SK)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin