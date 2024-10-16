Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đô Thị Long Giang làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đô Thị Long Giang
Ngày đăng tuyển: 16/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đô Thị Long Giang

Kế toán/Kiểm toán/Thuế

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đô Thị Long Giang

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 173 Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

Lưu trữ sổ sách kế toán, hoá đơn, chứng từ gốc. ...của Công ty theo Quy định của Pháp luật
Lập dự thảo Kế hoạch kết quả SXKD và Kế hoạch tài chính định kỳ hàng tháng, năm của Công ty
Thiết lập và kiểm soát các mẫu hồ sơ tài liệu, báo cáo theo đúng Quy định của Pháp luật
Tổ chức ghi chép đầy đủ, trung thực, kịp thời toàn bộ hoạt động của Công ty vào sổ sách kế toán
Lập các kế hoạch SXKD tháng/quý/ năm của Công ty và lĩnh vực được phân công phụ trách;
Lập dự thảo kế hoạch huy động vốn và quản lý sử dụng nguồn vốn năm/quý/tháng của công ty
Tham mưu cho Giám đốc thẩm định KH dự toán ngân sách..., lập KH chi phí giá thành năm/tháng/quý
Chuẩn bị các nguồn lực đáp ứng nhu cầu công tác TCKT của Công ty: đối ngoại với đối tác tài chính, nhân sự, soạn thảo tài liệu quản trị nội bộ về TCKT....
Tổ chức triển khai và kiểm soát kế hoạch hoạt động TCKT của Công ty.
Các công việc theo mô tả chức danh chi tiết
Lưu trữ sổ sách kế toán, hoá đơn, chứng từ gốc. ...của Công ty theo Quy định của Pháp luật
Lập dự thảo Kế hoạch kết quả SXKD và Kế hoạch tài chính định kỳ hàng tháng, năm của Công ty
Thiết lập và kiểm soát các mẫu hồ sơ tài liệu, báo cáo theo đúng Quy định của Pháp luật
Tổ chức ghi chép đầy đủ, trung thực, kịp thời toàn bộ hoạt động của Công ty vào sổ sách kế toán
Lập các kế hoạch SXKD tháng/quý/ năm của Công ty và lĩnh vực được phân công phụ trách;
Lập dự thảo kế hoạch huy động vốn và quản lý sử dụng nguồn vốn năm/quý/tháng của công ty
Tham mưu cho Giám đốc thẩm định KH dự toán ngân sách..., lập KH chi phí giá thành năm/tháng/quý
Chuẩn bị các nguồn lực đáp ứng nhu cầu công tác TCKT của Công ty: đối ngoại với đối tác tài chính, nhân sự, soạn thảo tài liệu quản trị nội bộ về TCKT....
Tổ chức triển khai và kiểm soát kế hoạch hoạt động TCKT của Công ty.
Các công việc theo mô tả chức danh chi tiết

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ngành/trường: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, kiểm toán
Độ tuổi từ 30-45; Có tối thiểu ﻿03 năm làm việc ở vị trí tương đương (Công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, theo mô hình nhóm Công ty là một ưu thế;)
Là người chính trực và đáng tin cậy trong công việc; Gương mẫu trong việc chấp hành các Nội quy, quy định của công ty; Tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật trong quá trình quản lý công tác tài chính kế toán của công ty;
Khác: Tin học văn phòng; Tiếng Anh cơ bản; Đã được đào tạo ngắn hạn về CFO là lợi thế
Tốt nghiệp ngành/trường: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, kiểm toán
Độ tuổi từ 30-45; Có tối thiểu ﻿03 năm làm việc ở vị trí tương đương (Công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, theo mô hình nhóm Công ty là một ưu thế;)
Là người chính trực và đáng tin cậy trong công việc; Gương mẫu trong việc chấp hành các Nội quy, quy định của công ty; Tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật trong quá trình quản lý công tác tài chính kế toán của công ty;
Khác: Tin học văn phòng; Tiếng Anh cơ bản; Đã được đào tạo ngắn hạn về CFO là lợi thế

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đô Thị Long Giang Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, có cơ hội phát triển;
Được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ trong quá trình làm việc;
Các chế độ bảo hiểm theo quy định của Công ty sau khi ký HĐLĐ chính thức
Thưởng Lễ, Tết và phúc lợi theo quy định của Công ty và tình hình SXKD của Công ty;
Mức lương thỏa thuận theo năng lực
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, có cơ hội phát triển;
Được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ trong quá trình làm việc;
Các chế độ bảo hiểm theo quy định của Công ty sau khi ký HĐLĐ chính thức
Thưởng Lễ, Tết và phúc lợi theo quy định của Công ty và tình hình SXKD của Công ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đô Thị Long Giang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đô Thị Long Giang

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đô Thị Long Giang

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Xuân Thủy, Cầu Giấy

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

