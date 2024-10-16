Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đô Thị Long Giang làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 173 Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

Lưu trữ sổ sách kế toán, hoá đơn, chứng từ gốc. ...của Công ty theo Quy định của Pháp luật Lập dự thảo Kế hoạch kết quả SXKD và Kế hoạch tài chính định kỳ hàng tháng, năm của Công ty Thiết lập và kiểm soát các mẫu hồ sơ tài liệu, báo cáo theo đúng Quy định của Pháp luật Tổ chức ghi chép đầy đủ, trung thực, kịp thời toàn bộ hoạt động của Công ty vào sổ sách kế toán Lập các kế hoạch SXKD tháng/quý/ năm của Công ty và lĩnh vực được phân công phụ trách; Lập dự thảo kế hoạch huy động vốn và quản lý sử dụng nguồn vốn năm/quý/tháng của công ty Tham mưu cho Giám đốc thẩm định KH dự toán ngân sách..., lập KH chi phí giá thành năm/tháng/quý Chuẩn bị các nguồn lực đáp ứng nhu cầu công tác TCKT của Công ty: đối ngoại với đối tác tài chính, nhân sự, soạn thảo tài liệu quản trị nội bộ về TCKT.... Tổ chức triển khai và kiểm soát kế hoạch hoạt động TCKT của Công ty. Các công việc theo mô tả chức danh chi tiết

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ngành/trường: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, kiểm toán Độ tuổi từ 30-45; Có tối thiểu ﻿03 năm làm việc ở vị trí tương đương (Công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, theo mô hình nhóm Công ty là một ưu thế;) Là người chính trực và đáng tin cậy trong công việc; Gương mẫu trong việc chấp hành các Nội quy, quy định của công ty; Tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật trong quá trình quản lý công tác tài chính kế toán của công ty; Khác: Tin học văn phòng; Tiếng Anh cơ bản; Đã được đào tạo ngắn hạn về CFO là lợi thế

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đô Thị Long Giang Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, có cơ hội phát triển; Được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ trong quá trình làm việc; Các chế độ bảo hiểm theo quy định của Công ty sau khi ký HĐLĐ chính thức Thưởng Lễ, Tết và phúc lợi theo quy định của Công ty và tình hình SXKD của Công ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đô Thị Long Giang

