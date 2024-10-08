Tuyển Phụ Trách Kế Toán thu nhập Trên 14 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Phụ Trách Kế Toán thu nhập Trên 14 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH VÀ DỊCH VỤ MIỀN TÂY
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH VÀ DỊCH VỤ MIỀN TÂY

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH VÀ DỊCH VỤ MIỀN TÂY

Mức lương
Từ 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 54 Kinh Dương Vương, Phường 13, Quận 6 , TPHCM, Quận 6

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 14 Triệu

- Chịu trách nhiệm về hoạt động kế toán của chi nhánh . Kiểm soát các tài khoản của chi nhánh và thực hiện lập báo cáo tài chính.
- Phân tích báo cáo, từ đó nắm bắt biến động về chi phí, công nợ... để kịp thời đưa ra những giải pháp để kiểm soát chi phí theo kế hoạch đã đề ra.
- Kiểm soát và quản lý quy trình lập hồ sơ sổ sách, nhập dữ liệu kế toán, hạch toán các bút toán thanh toán, các quy trình kiểm kê tài sản, lập báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán cũng như các tài liệu khác có liên quan của Chi nhánh.
- Quản lý, đánh giá năng lực của nhân viên bộ phận kế toán. Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ nhân viên kế toán trong Công ty.
- Thực hiện các giao dịch với ngân hàng trong việc vay tín dụng Phối hợp thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc.
- Chịu trách nhiệm và làm việc với các cơ quan hữu quan như Ngân hàng, Thuế...
- Các công việc khác do Ban Tổng Giám đốc giao phó.

Với Mức Lương Từ 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu chuyên môn kinh nghiệm:
- Tốt nghiệp Đại học ngành kế toán trở lên
- Am hiểu hệ thống kế toán Việt Nam
- Có 03 năm kinh nghiệm làm việc
- Có kiến thức cơ bản về tài chính doanh nghiệp
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng , phần mềm kế toán
Tính cách
- Tính cách trung thực, tận tâm, trách nhiệm.
- Khả năng tổ chức, sắp xếp công việc khoa học
- Tác phong làm việc chuyên nghiệp

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH VÀ DỊCH VỤ MIỀN TÂY Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 14 triệu ( tùy theo năng lực )
- Được hưởng chế độ BHXH, BHYT theo quy định nhà nước
- Được tham gia các hoạt động của công ty
- Có cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH VÀ DỊCH VỤ MIỀN TÂY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH VÀ DỊCH VỤ MIỀN TÂY

CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH VÀ DỊCH VỤ MIỀN TÂY

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 54 Kinh Dương Vương, Phường 13, Quận 6, TP.HCM

