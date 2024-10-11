Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM LUVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

Mức lương Đến 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Nhà Hòa Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Đến 15 Triệu

- Triển khai quy trình trong dự án, theo kế hoạch dự án và bộ quy trình được định nghĩa ở cấp độ dự án

- Hướng dẫn kiểm soát và đánh giá các hoạt động của dự án đảm bảo tuân thủ theo quy trình đảm bảo chất lượng của công ty

- Nhận diện những điểm bất hợp lý/ kém hiệu quả trong quy trình vận hành hiện tại và đưa ra đề xuất

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành CNTT, Hệ thống Thông tin quản lý, Quản lý chất lượng...;

- Có kiến thức về quy trình phát triển phần mềm, hiểu biết về quản trị dự án;

- Có ý thức về bảo mật thông tin.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM LUVINA Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường thân thiện, cam kết phát triển lâu dài, ổn định. Có cơ hội được đào tạo và thăng tiến phù hợp với năng lực – học – làm việc tại Nhật. Đào tạo quản lý cấp trung Đào tạo tiếng Nhật onsite (nếu có) Đào tạo IT cơ bản, kỹ thuật theo nhu cầu dự án Được định hướng phát triển nghề nghiệp theo quan điểm nghiêm túc, chuyên nghiệp và ổn định. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Việt Nam và Nhật Bản và theo quy định của Công ty Thưởng: Sinh nhật, tháng lương thứ 13, dự án, khác (nếu có, tùy theo tình hình kinh doanh của Công ty) Teambuilding 3 tháng /1 lần (Thưởng cá nhân, tập thể nếu đạt giải) Khám sức khỏe, nghỉ mát: 1 năm/1 lần Teabreak: cà phê, trà, milo

Làm việc trong môi trường thân thiện, cam kết phát triển lâu dài, ổn định.

Có cơ hội được đào tạo và thăng tiến phù hợp với năng lực – học – làm việc tại Nhật.

Đào tạo quản lý cấp trung

Đào tạo tiếng Nhật onsite (nếu có)

Đào tạo IT cơ bản, kỹ thuật theo nhu cầu dự án

Được định hướng phát triển nghề nghiệp theo quan điểm nghiêm túc, chuyên nghiệp và ổn định.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Việt Nam và Nhật Bản và theo quy định của Công ty

Thưởng: Sinh nhật, tháng lương thứ 13, dự án, khác (nếu có, tùy theo tình hình kinh doanh của Công ty)

Teambuilding 3 tháng /1 lần (Thưởng cá nhân, tập thể nếu đạt giải)

Khám sức khỏe, nghỉ mát: 1 năm/1 lần

Teabreak: cà phê, trà, milo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM LUVINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin