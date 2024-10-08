Tuyển Presale thu nhập 25 - 50 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Presale thu nhập 25 - 50 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC

Mức lương
25 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa 319 Bộ Quốc Phòng, 63 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, HN, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 25 - 50 Triệu

Phân tích nhu cầu của khách hàng và đề xuất giải pháp phù hợp Nghiên cứu các sản phẩm và giải pháp mới về IoT, AI, giải pháp bảo mật hệ thống như camera, network, security, system,... của các đối tác và nhà cung cấp nước ngoài để tư vấn giải pháp cho các khách hàng của công ty Kết hợp với bộ phận kinh doanh gặp gỡ khách hàng, làm việc với các đối tác, nhà cung cấp, đội ngũ nội bộ để xây dựng giải pháp kỹ thuật, dự án, ngân sách. Từ đó, phân tích nhu cầu, xây dựng giải pháp phù hợp và trình bày mô hình đáp ứng yêu cầu khách hàng Phân tích, viết tài liệu trình bày giải pháp cho khách hàng, chứng minh giải pháp (POC) với khách hàng. Hệ thống hóa và quản lý tài liệu liên quan đến đề xuất giải pháp dịch vụ cho các khách hàng. Tư vấn các loại tài liệu kỹ thuật cho quá trình đấu thầu. Phối hợp với đội ngũ triển khai để quản trị, giám sát triển khai, vận hành và khắc phục sự cố, đảm bảo chất lượng các dịch vụ cung cấp cho khách hàng Báo cáo cho trưởng bộ phận các yêu cầu của khách hàng, cập nhật thị trường và đưa ra những ý kiến cho các kế hoạch bán hàng. Tư vấn cho trưởng bộ phận về sản phẩm cũng như các chiến lược cạnh tranh Thiết lập, duy trì, củng cố và phát triển mối quan hệ với các hãng công nghệ để xây dựng các kế hoạch hợp tác về chiến lược sản phẩm. Hỗ trợ bộ phận triển khai (post sale). Tư vấn, thiết kế mô hình triển khai giải pháp (HLD) tối ưu.
Phân tích nhu cầu của khách hàng và đề xuất giải pháp phù hợp
Nghiên cứu các sản phẩm và giải pháp mới về IoT, AI, giải pháp bảo mật hệ thống như camera, network, security, system,... của các đối tác và nhà cung cấp nước ngoài để tư vấn giải pháp cho các khách hàng của công ty
Kết hợp với bộ phận kinh doanh gặp gỡ khách hàng, làm việc với các đối tác, nhà cung cấp, đội ngũ nội bộ để xây dựng giải pháp kỹ thuật, dự án, ngân sách. Từ đó, phân tích nhu cầu, xây dựng giải pháp phù hợp và trình bày mô hình đáp ứng yêu cầu khách hàng
Phân tích, viết tài liệu trình bày giải pháp cho khách hàng, chứng minh giải pháp (POC) với khách hàng. Hệ thống hóa và quản lý tài liệu liên quan đến đề xuất giải pháp dịch vụ cho các khách hàng. Tư vấn các loại tài liệu kỹ thuật cho quá trình đấu thầu.
Phối hợp với đội ngũ triển khai để quản trị, giám sát triển khai, vận hành và khắc phục sự cố, đảm bảo chất lượng các dịch vụ cung cấp cho khách hàng
Báo cáo cho trưởng bộ phận các yêu cầu của khách hàng, cập nhật thị trường và đưa ra những ý kiến cho các kế hoạch bán hàng. Tư vấn cho trưởng bộ phận về sản phẩm cũng như các chiến lược cạnh tranh
Thiết lập, duy trì, củng cố và phát triển mối quan hệ với các hãng công nghệ để xây dựng các kế hoạch hợp tác về chiến lược sản phẩm.
Hỗ trợ bộ phận triển khai (post sale).
Tư vấn, thiết kế mô hình triển khai giải pháp (HLD) tối ưu.

Với Mức Lương 25 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Cao đẳng, Đại học Chuyên nghành: Điện tử viễn thông, Công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành liên quan tại các trường đại học uy tín (ĐH Bách Khoa, Học viện Bưu chính viễn thông, Đại Học Quốc Gia, Đại Học GTVT...) Kinh nghiệm: Tối thiểu 03 năm ở vị trí Presale Có kinh nghiệm làm các dự án CNTT với khối cơ quan nhà nước Ưu tiên có kinh nghiệm làm Presales trong các công ty SI Ưu tiên có kiến thức về các mảng: Network, System, Ảo hóa, Security Ưu tiên có chứng chỉ của các hãng CNTT như: Cisco (CCNA/CCNP/CCIE); Juniper; DellEMC; Palo Alto; f5; Microsoft (MCSA/ MCSE/MCSD); Oracle (OCA/OCP/OCE); An toàn thông tin (CEH/CHFI/ CCNA Security), Sẵn sàng học hỏi và làm việc trên bất kỳ technical stack nào. Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp. Ưu tiên biết Tiếng Anh giao tiếp (Không bắt buộc) Có khả năng viết tài liệu, trình bày giải pháp, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm lập báo cáo chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT). Chủ động, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc cao. Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Trình độ: Cao đẳng, Đại học
Chuyên nghành: Điện tử viễn thông, Công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành liên quan tại các trường đại học uy tín (ĐH Bách Khoa, Học viện Bưu chính viễn thông, Đại Học Quốc Gia, Đại Học GTVT...)
Kinh nghiệm: Tối thiểu 03 năm ở vị trí Presale
Có kinh nghiệm làm các dự án CNTT với khối cơ quan nhà nước
Ưu tiên có kinh nghiệm làm Presales trong các công ty SI
Ưu tiên có kiến thức về các mảng: Network, System, Ảo hóa, Security
Ưu tiên có chứng chỉ của các hãng CNTT như: Cisco (CCNA/CCNP/CCIE); Juniper; DellEMC; Palo Alto; f5; Microsoft (MCSA/ MCSE/MCSD); Oracle (OCA/OCP/OCE); An toàn thông tin (CEH/CHFI/ CCNA Security),
Sẵn sàng học hỏi và làm việc trên bất kỳ technical stack nào.
Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp.
Ưu tiên biết Tiếng Anh giao tiếp (Không bắt buộc)
Có khả năng viết tài liệu, trình bày giải pháp, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm lập báo cáo chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT).
Chủ động, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc cao.
Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn (Upto 50M) Môi trường làm việc thân thiện, năng động, có cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến. Ghi nhận thành tích, tăng lương và tưởng thưởng kịp thời. Thưởng định kì ngày lễ 30/4, 2/9,... thường Tết Nghỉ thứ 7, chủ nhật và các ngày Lễ theo quy định. Được hỗ trợ tiền làm thêm giờ, phụ cấp hoạt động dự án. Được tham gia các khóa đào tạo do công ty tổ chức: kĩ năng mềm, nâng cao trình độ chuyên môn... Có cơ hội thăng tiến Được đào tạo, làm việc cùng các chuyên gia nước ngoài Có cơ hội công tác nước ngoài Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật Việt Nam và quy định của công ty.
Mức lương hấp dẫn (Upto 50M)
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, có cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến.
Ghi nhận thành tích, tăng lương và tưởng thưởng kịp thời.
Thưởng định kì ngày lễ 30/4, 2/9,... thường Tết
Nghỉ thứ 7, chủ nhật và các ngày Lễ theo quy định.
Được hỗ trợ tiền làm thêm giờ, phụ cấp hoạt động dự án.
Được tham gia các khóa đào tạo do công ty tổ chức: kĩ năng mềm, nâng cao trình độ chuyên môn...
Có cơ hội thăng tiến
Được đào tạo, làm việc cùng các chuyên gia nước ngoài
Có cơ hội công tác nước ngoài
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật Việt Nam và quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC

Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa 319 Bộ Quốc Phòng, Số 63 Lê Văn Lương, Trung Hòa

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-presale-thu-nhap-25-50-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job207175
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ MVTECH
Tuyển Presale thu nhập 30 - 40 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ MVTECH
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM
Tuyển Presale thu nhập Tới 1,500 USD Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM
Tuyển Presale thu nhập Tới 1,500 USD Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC
Tuyển Presale thu nhập 25 - 50 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC
Hạn nộp: 31/10/2024
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT IS
Tuyển Presale thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
FPT IS
Hạn nộp: 03/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Software PROFIT500 TOP CÔNG TY
Tuyển Presale thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
FPT Software PROFIT500 TOP CÔNG TY
Hạn nộp: 31/10/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT IS
Tuyển Presale thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
FPT IS
Hạn nộp: 03/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI làm việc tại Đồng Nai thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI
Hạn nộp: 18/09/2025
Đồng Nai Còn 3 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG VIỆT NHẬT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG VIỆT NHẬT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG VIỆT NHẬT
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ MVTECH
Tuyển Presale thu nhập 30 - 40 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ MVTECH
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM
Tuyển Presale thu nhập Tới 1,500 USD Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM
Tuyển Presale thu nhập Tới 1,500 USD Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC
Tuyển Presale thu nhập 25 - 50 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC
Hạn nộp: 31/10/2024
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT IS
Tuyển Presale thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
FPT IS
Hạn nộp: 03/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Software PROFIT500 TOP CÔNG TY
Tuyển Presale thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
FPT Software PROFIT500 TOP CÔNG TY
Hạn nộp: 31/10/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT IS
Tuyển Presale thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
FPT IS
Hạn nộp: 03/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất