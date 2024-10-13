Tuyển Presale thu nhập 30 - 40 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Presale thu nhập 30 - 40 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ MVTECH
Ngày đăng tuyển: 13/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ MVTECH

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ MVTECH

Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà nhà Sevin Office, số 609 Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Chịu trách nhiệm các công việc về tư vấn các giải pháp bảo mật theo dự án của Công ty bao gồm:
Nghiên cứu sản phẩm, giải pháp Mạng và Bảo mật của các hãng Tư vấn lập dự toán và xây dựng giải pháp cho các dự án CNTT. Thiết kế và xây dựng giải pháp kỹ thuật cho các dự án theo yêu cầu của kinh doanh và các bộ phận kỹ thuật. Phân tích, viết tài liệu trình bày giải pháp cho khách hàng. Cập nhật thông tin, phân tích các giải pháp, công nghệ, sản phẩm mới liên quan đến công việc được giao. Xây dựng hồ sơ kỹ thuật của hồ sơ dự thầu. Kết hợp với bộ phận kinh doanh gặp gỡ khách hàng và hỗ trợ triển khai dự án. Chi tiết công việc sẽ trao đổi kỹ hơn khi phỏng vấn.
Nghiên cứu sản phẩm, giải pháp Mạng và Bảo mật của các hãng
Tư vấn lập dự toán và xây dựng giải pháp cho các dự án CNTT.
Thiết kế và xây dựng giải pháp kỹ thuật cho các dự án theo yêu cầu của kinh doanh và các bộ phận kỹ thuật.
Phân tích, viết tài liệu trình bày giải pháp cho khách hàng.
Cập nhật thông tin, phân tích các giải pháp, công nghệ, sản phẩm mới liên quan đến công việc được giao.
Xây dựng hồ sơ kỹ thuật của hồ sơ dự thầu.
Kết hợp với bộ phận kinh doanh gặp gỡ khách hàng và hỗ trợ triển khai dự án.
Chi tiết công việc sẽ trao đổi kỹ hơn khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan đến CNTT – Điện tử Viễn thông Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm tư vấn giải pháp về Mạng và Bảo mật hoặc Tối thiểu 1 năm làm triển khai về Mạng và Bảo mật. Có hiểu biết về các hệ thống SOC, WAF, DLP, APT, SIEM, PAM, Antivirus, Firewall Analyzer,... Có kinh nghiệm tư vấn triển khai hạ tầng Mạng và Bảo mật theo yêu cầu An toàn thông tin các cấp độ. Có trách nhiệm và thái độ làm việc tốt, kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề và thuyết phục khách hàng. Có kỹ năng thuyết trình, thuyết phục, khả năng viết tài liệu, đào tạo, trình bày giải pháp. Có khả năng nghiên cứu, đọc và viết các tài liệu bằng tiếng Anh tốt.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan đến CNTT – Điện tử Viễn thông
Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm tư vấn giải pháp về Mạng và Bảo mật hoặc Tối thiểu 1 năm làm triển khai về Mạng và Bảo mật.
Có hiểu biết về các hệ thống SOC, WAF, DLP, APT, SIEM, PAM, Antivirus, Firewall Analyzer,...
Có kinh nghiệm tư vấn triển khai hạ tầng Mạng và Bảo mật theo yêu cầu An toàn thông tin các cấp độ.
Có trách nhiệm và thái độ làm việc tốt, kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề và thuyết phục khách hàng.
Có kỹ năng thuyết trình, thuyết phục, khả năng viết tài liệu, đào tạo, trình bày giải pháp.
Có khả năng nghiên cứu, đọc và viết các tài liệu bằng tiếng Anh tốt.

Tại Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ MVTECH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương Upto 35M, có thể thỏa thuận cao hơn theo năng lực Quyền lợi tương xứng với năng lực và kết quả hoàn thành công việc. Môi trường làm việc thân thiện, năng động, đoàn kết Được đào tạo, làm việc cùng chuyên gia đầu ngành Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng, chuyên môn Các chế độ bảo hiểm, phúc lợi đầy đủ theo quy định của pháp luật và chính sách công ty. Các hoạt động team - building: Công ty tổ chức thường xuyên các hoạt động team - building, sự kiện thể thao và văn hóa để tăng cường tinh thần đồng đội và giảm bớt căng thẳng trong công việc.
Mức lương Upto 35M, có thể thỏa thuận cao hơn theo năng lực
Quyền lợi tương xứng với năng lực và kết quả hoàn thành công việc.
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, đoàn kết
Được đào tạo, làm việc cùng chuyên gia đầu ngành
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng, chuyên môn
Các chế độ bảo hiểm, phúc lợi đầy đủ theo quy định của pháp luật và chính sách công ty.
Các hoạt động team - building: Công ty tổ chức thường xuyên các hoạt động team - building, sự kiện thể thao và văn hóa để tăng cường tinh thần đồng đội và giảm bớt căng thẳng trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ MVTECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ MVTECH

Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ MVTECH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Toà nhà Sevin Office, số 609 Hoàng Mai, Trung Liệt, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất