Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty cổ phần công nghệ Isofh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty cổ phần công nghệ Isofh
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tầng 6, Tòa nhà Văn phòng Tổng công ty xây dựng Thủy Lợi 4, Số 286
- 288, Nguyễn Xí, P. 13, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
- Tham gia phối hợp với Bộ phận Sales tư vấn giải pháp cho khách hàng (Khảo sát, đánh giá và đề xuất giải pháp phù hợp với khách hàng)
- Hỗ trợ tư vấn giải thích chuyên môn, giải pháp chi tiết cho nhóm BA dự án trong quá trình triển khai thực thi đối với dự án khó.
- Tham gia tư vấn, xây dựng và phát triển giải pháp bệnh viện thông minh đáp ứng hồ sơ mời thầu
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Kiến thức chuyên môn và kỹ năng
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành có liên quan như: Kinh tế, Quản trị, Kế toán, Công nghệ thông tin,...
- Kiến thức am hiểu sâu về quy trình vận hành ERP, quản lý phần mềm,...
- Cập nhật các quy định liên quan đến dự án CNTT
- Tự tin giao tiếp, thuyết trình
2. Kinh nghiệm
- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm, đam mê tư vấn giải pháp trong lĩnh vực quản trị và phần mềm.
- Tư duy logic, khả năng tiếp cận và xử lý tình huống linh hoạt, tích cực
- Có kinh nghiệm kỹ năng tư vấn giải pháp, làm tài liệu đề xuất giải pháp Kinh doanh là lợi thế.
Tại Công ty cổ phần công nghệ Isofh Thì Được Hưởng Những Gì
-Thời gian: 8h -17h30, từ T2 – T6, nghỉ T7 - CN
-Mức lương: 10-20 triệu (gross)
10-20 triệu (gross)
-Thưởng thâm niên làm việc: 5tr/năm
-Thưởng tháng lương 13 theo hoạt động kết quả kinh doanh
-Gói bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt
-Sử dụng sách miễn phí tại thư viện và các trò chơi giải trí: PS5, Bi lắc, ....
-Tham gia đa dạng hoạt động nội bộ các ngày lễ 8/3, 20/10, giáng sinh, sinh nhật, teambuilding, YEP,..
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ Isofh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
