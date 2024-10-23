Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty Cổ Phần VCCorp làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty Cổ Phần VCCorp làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Công Ty Cổ Phần VCCorp
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/11/2024
Công Ty Cổ Phần VCCorp

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 83, Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

1. Hỗ trợ bán hàng:
- Tiếp nhận yêu cầu của Sales:
Phân tích, đánh giá nhu cầu thực tế của khách hàng Xây dựng giải pháp phù hợp với nhu cầu / đầu bài của Khách hàng (hoặc phối hợp với PO xây dựng giải pháp) Gặp gỡ và thuyết trình giải pháp cho khách hàng
Phân tích, đánh giá nhu cầu thực tế của khách hàng
Xây dựng giải pháp phù hợp với nhu cầu / đầu bài của Khách hàng (hoặc phối hợp với PO xây dựng giải pháp)
Gặp gỡ và thuyết trình giải pháp cho khách hàng
- Phối hợp với Sales để phân tích hiện trạng sử dụng dịch vụ của Khách hàng, nhận diện nhu cầu mới và đề xuất các giải pháp phù hợp.
2. Nghiên cứu thị trường & Đề xuất giải pháp phù hợp với khách hàng:
Xây dựng chân dung khách hàng. Đánh giá và phân loại khách hàng tiềm năng. Nghiên cứu thị trường để nhận diện nhu cầu của khách hàng (nhóm khách hàng) tiêu biểu và đề xuất giải pháp phù hợp với nhu cầu;
Xây dựng chân dung khách hàng. Đánh giá và phân loại khách hàng tiềm năng.
Nghiên cứu thị trường để nhận diện nhu cầu của khách hàng (nhóm khách hàng) tiêu biểu và đề xuất giải pháp phù hợp với nhu cầu;
3. Đào tạo sản phẩm, giải pháp cho Sales, Marketing.
4. Đóng vai trò chủ đạo trong các buổi tư vấn giải pháp cho khách hàng.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của người quản lý trực tiếp hoặc Lãnh đạo.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm làm việc:
Có từ 2 năm kinh nghiệm Triển khai hoặc xây dựng hoặc tư vấn giải pháp các sản phẩm thuộc lĩnh vực CNTT (bao gồm hạ tầng, ứng dụng, phần cứng, phần mềm, TMĐT, chuyển đổi số...) Có kinh nghiệm tư vấn cho Doanh nghiệp vừa và lớn hoặc các giải pháp lớn. Từng làm việc trực tiếp với khách hàng là trưởng phòng IT, giám đốc công nghệ Am hiểu sâu về mảng Cloud Computing. Nắm rõ được nhiều giải pháp và kiến trúc tổng thể mô hình hệ thống của nhiều loại hình Doanh nghiệp Nắm rõ được các điểm nghẽn hệ thống, các luồng logic hệ thống để hiểu rõ các vấn đề nhức nhối của Doanh nghiệp Ưu tiên nếu: Có kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp giải pháp công nghệ Cloud Computing / hạ tầng hệ thống; Từng trực tiếp làm việc tại vị trí: lập trình, liên quan hạ tầng CNTT,... Học vấn: Tốt nghiệp các chuyên ngành mảng Công nghệ Thông Tin hoặc liên quan. Sinh năm: 199x - 1980
Có từ 2 năm kinh nghiệm Triển khai hoặc xây dựng hoặc tư vấn giải pháp các sản phẩm thuộc lĩnh vực CNTT (bao gồm hạ tầng, ứng dụng, phần cứng, phần mềm, TMĐT, chuyển đổi số...)
Có kinh nghiệm tư vấn cho Doanh nghiệp vừa và lớn hoặc các giải pháp lớn.
Từng làm việc trực tiếp với khách hàng là trưởng phòng IT, giám đốc công nghệ
Am hiểu sâu về mảng Cloud Computing.
Nắm rõ được nhiều giải pháp và kiến trúc tổng thể mô hình hệ thống của nhiều loại hình Doanh nghiệp
Nắm rõ được các điểm nghẽn hệ thống, các luồng logic hệ thống để hiểu rõ các vấn đề nhức nhối của Doanh nghiệp
Ưu tiên nếu:
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp giải pháp công nghệ Cloud Computing / hạ tầng hệ thống;
Từng trực tiếp làm việc tại vị trí: lập trình, liên quan hạ tầng CNTT,...
Học vấn: Tốt nghiệp các chuyên ngành mảng Công nghệ Thông Tin hoặc liên quan.
Học vấn:
Sinh năm: 199x - 1980
Sinh năm
Tố chất - Con người:
Nhạy bén trong kinh doanh, có đam mê nghiên cứu thị trường ngành Công Nghệ Khả năng nắm bắt tâm lý con người, nghe hiểu nhanh Kỹ năng thuyết trình, thuyết phục thiên hướng kinh doanh Có tư duy logic, tư duy phản biện. Có khả năng tổng hợp và phân tích các vấn đề của khách hàng để ưu tiên đề xuất giải pháp ngắn gọn nhất, tiếp đến là kế hoạch lâu dài cho khách hàng Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, PowerPoint và các phần mềm cần thiết cho công việc. Có trách nhiệm và có thể làm việc ngoài giờ khi có yêu cầu của dự án Đọc hiểu - giao tiếp tiếng Anh tốt là 1 lợi thế.
Nhạy bén trong kinh doanh, có đam mê nghiên cứu thị trường ngành Công Nghệ
Khả năng nắm bắt tâm lý con người, nghe hiểu nhanh
Kỹ năng thuyết trình, thuyết phục thiên hướng kinh doanh
Có tư duy logic, tư duy phản biện.
Có khả năng tổng hợp và phân tích các vấn đề của khách hàng để ưu tiên đề xuất giải pháp ngắn gọn nhất, tiếp đến là kế hoạch lâu dài cho khách hàng
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, PowerPoint và các phần mềm cần thiết cho công việc.
Có trách nhiệm và có thể làm việc ngoài giờ khi có yêu cầu của dự án
Đọc hiểu - giao tiếp tiếng Anh tốt là 1 lợi thế.

Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng đạt, vượt chỉ tiêu KPI/ Thưởng năng suất: Xét thưởng áp dụng khi nhân viên đạt chỉ tiêu KPI cá nhân và hoặc tùy thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh của công ty. Thưởng tháng lương 13 (thưởng Tết Âm Lịch): Xét thưởng định kỳ cuối năm căn cứ theo quy định của công ty và tùy thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh của công ty. Thưởng thâm niên: Xét thưởng định kỳ cuối năm căn cứ theo thâm niên làm việc của nhân viên theo quy định của công ty và hoặc tùy thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh của công ty. Thưởng Nóng, Thưởng thành tích vượt trội: Khi có thành tích xuất sắc và hoặc dự án thành công... Thưởng vinh danh, tôn vinh: Bình chọn giải cá nhân/bộ phận xuất sắc cấp Công ty định kỳ hàng năm Thưởng Tự Khoe cấp Bộ Phận: Khuyến khích CBNV, các bộ phận thi đua hoàn thành tốt các mục tiêu công việc, kích thích đổi mới, sáng tạo trong công việc; ghi nhận, động viên kịp thời các việc hay, sáng kiến hiệu quả của các các nhân, tập thể. Mức thưởng tự khoe, tự đề xuất theo quy chế và ngân sách của công ty cấp cho từng bộ phận.
Thưởng đạt, vượt chỉ tiêu KPI/ Thưởng năng suất: Xét thưởng áp dụng khi nhân viên đạt chỉ tiêu KPI cá nhân và hoặc tùy thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh của công ty.
Thưởng tháng lương 13 (thưởng Tết Âm Lịch): Xét thưởng định kỳ cuối năm căn cứ theo quy định của công ty và tùy thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh của công ty.
Thưởng thâm niên: Xét thưởng định kỳ cuối năm căn cứ theo thâm niên làm việc của nhân viên theo quy định của công ty và hoặc tùy thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh của công ty.
Thưởng Nóng, Thưởng thành tích vượt trội: Khi có thành tích xuất sắc và hoặc dự án thành công...
Thưởng vinh danh, tôn vinh: Bình chọn giải cá nhân/bộ phận xuất sắc cấp Công ty định kỳ hàng năm
Thưởng Tự Khoe cấp Bộ Phận: Khuyến khích CBNV, các bộ phận thi đua hoàn thành tốt các mục tiêu công việc, kích thích đổi mới, sáng tạo trong công việc; ghi nhận, động viên kịp thời các việc hay, sáng kiến hiệu quả của các các nhân, tập thể. Mức thưởng tự khoe, tự đề xuất theo quy chế và ngân sách của công ty cấp cho từng bộ phận.
ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG:
Xem xét điều chỉnh lương khi cần thiết trong quá trình làm việc hoặc khi có thành tích vượt trội (không giới hạn số lần tăng lương trong năm). Các tiêu chí xét điều chỉnh lương:
Thời gian làm việc thực tế Kết quả đánh giá hiệu quả công việc của cá nhân và bộ phận theo KPI Năng lực/đóng góp của bản thân
Thời gian làm việc thực tế
Kết quả đánh giá hiệu quả công việc của cá nhân và bộ phận theo KPI
Năng lực/đóng góp của bản thân
CÁC CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI:
Môi trường và điều kiện làm việc:
Trang thiết bị làm việc công nghệ cao, phong phú, đa dạng. Văn phòng làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, an toàn. Môi trường làm việc thực tế, năng động và được tham gia các khoá đào tạo trực tiếp bởi các chuyên gia, đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực. BizFly Cloud luôn luôn đi đầu tiên phong trong lĩnh vực Cloud Computing và các bạn sẽ được trải nghiệm các công nghệ Cloud tân tiến nhất trên thế giới. Đồ uống, đồ ăn nhẹ tại văn phòng.
Trang thiết bị làm việc công nghệ cao, phong phú, đa dạng.
Văn phòng làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, an toàn.
Môi trường làm việc thực tế, năng động và được tham gia các khoá đào tạo trực tiếp bởi các chuyên gia, đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực.
BizFly Cloud luôn luôn đi đầu tiên phong trong lĩnh vực Cloud Computing và các bạn sẽ được trải nghiệm các công nghệ Cloud tân tiến nhất trên thế giới.
Đồ uống, đồ ăn nhẹ tại văn phòng.
Các sự kiện hoạt động văn hóa nhân dịp lễ, tết:
Hoạt động kỉ niệm ngày thành lập công ty VCCorp Hoạt động kỉ niệm và tặng quà sinh nhật CBCNV Hoạt động kỉ niệm các ngày lễ, tết: ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3, ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10, ngày Lễ Giáng Sinh, Tết Dương Lịch, Tết Trung Thu, Tết Thiếu Nhi... Hội diễn và tiệc tổng kết Sum Up cuối năm Giải bóng đá thường niên Cuộc thi hoa hậu Miss VC thường niên Radio Mõ Làng, chương trình phát thanh truyền thông nội bộ Các hoạt động liên hoan team building theo nhóm, khối, bộ phận... Chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện VC Health Care Thăm khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại các bệnh viện cao cấp Được tham gia các hoạt động trải nghiệm tư vấn chăm sóc sức khỏe từ các chuyên gia y tế, do công ty tổ chức theo hình thức các kênh trực tuyến và trực tiếp tại văn phòng.
Hoạt động kỉ niệm ngày thành lập công ty VCCorp
Hoạt động kỉ niệm và tặng quà sinh nhật CBCNV
Hoạt động kỉ niệm các ngày lễ, tết: ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3, ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10, ngày Lễ Giáng Sinh, Tết Dương Lịch, Tết Trung Thu, Tết Thiếu Nhi...
Hội diễn và tiệc tổng kết Sum Up cuối năm
Giải bóng đá thường niên
Cuộc thi hoa hậu Miss VC thường niên
Radio Mõ Làng, chương trình phát thanh truyền thông nội bộ
Các hoạt động liên hoan team building theo nhóm, khối, bộ phận...
Chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện VC Health Care
Thăm khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại các bệnh viện cao cấp
Được tham gia các hoạt động trải nghiệm tư vấn chăm sóc sức khỏe từ các chuyên gia y tế, do công ty tổ chức theo hình thức các kênh trực tuyến và trực tiếp tại văn phòng.
Chế độ nghỉ dưỡng và phúc lợi:
Chế độ nghỉ mát (theo quy chế của công ty). Chế độ nghỉ phép (12 ngày nghỉ phép/năm theo quy định của Luật Lao Động). Chế độ Hiếu, Hỉ, Sinh Con.
Chế độ nghỉ mát (theo quy chế của công ty).
Chế độ nghỉ phép (12 ngày nghỉ phép/năm theo quy định của Luật Lao Động).
Chế độ Hiếu, Hỉ, Sinh Con.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần VCCorp

Công Ty Cổ Phần VCCorp

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Center Building, khu phức hợp Hapulico, số 85 đường Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

