Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HC Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô 3 BT1 đường Đồng Sợi, KĐT Vinaconex 3 Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Làm việc trực tiếp với các hãng, đối tác và các phòng ban liên quan của Công ty để tìm hiểu đặc tính kỹ thuật các sản phẩm, xây dựng giải pháp, lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Phối hợp với phòng Kỹ thuật chuẩn bị và hoàn thiện Hồ sơ dự thầu phần kỹ thuật đáp ứng đúng Hồ sơ mời thầu và theo chỉ đạo của Công ty.

Tham gia chuẩn bị, đàm phán và hoàn thiện các điều khoản của hợp đồng liên quan đến phần kỹ thuật.

Xây dựng và duy trì các mối quan hệ với khách hàng.

Tư vấn, trình bày giải pháp cho khách hàng.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu kiến thức:

Tốt nghiệp Đại học trở lên Có kiến thức về thị trường các lĩnh vực công ty đang kinh doanh

Yêu cầu kỹ năng:

Quản lý, làm việc nhóm Thành thạo MS Office, Internet Giao tiếp, thuyết trình tốt

tiếng Anh có thể giao tiếp với các đối tác/ hãng nước ngoài

Ưu tiên:

Có kinh nghiệm bán hàng thuộc các lĩnh vực như Điện, Điện tử, Hệ thống điện, Thiết bị kiểm nghiệm, Tự động hoá hoặc các sản phẩm giải pháp dành cho lĩnh vực năng lượng. Ứng viên đã từng làm việc với EVN là một lợi thế. Có khả năng và kinh nghiệm giao tiếp, đàm phán, thương lượng. Hình thức ưa nhìn, sức khỏe tốt. Có thể đi công tác trong và ngoài nước.

Tại Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HC Toàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động

Được thưởng các ngày Lễ, Tết

Được nghỉ phép tháng, năm.

Các chế độ chính sách khác được thực hiện đầy đủ theo quy định của Luật LĐ

Được thưởng theo hiệu quả công việc, thưởng dự án.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HC Toàn Cầu

