Tuyển Sản xuất Công Ty SmartOSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại Công Ty SmartOSC
- Hà Nội: Tòa Handico Tower, đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham gia đào tạo vể đánh giá chất lượng quy trình, và các kỹ năng liên quan để nâng cao năng lực chuyên môn.
Hỗ trợ kiểm tra, giám sát và đánh giá các quy trình phát triển phần mềm đảm bảo tuân thủ theo quy chuẩn và tiêu chuẩn chất lượng của công ty.
Hỗ trợ thiết lập và duy trì tài liệu quản lý chất lượng quy trình
Các công việc được giao bởi quản lý trực tiếp
Tham gia đào tạo vể đánh giá chất lượng quy trình, và các kỹ năng liên quan để nâng cao năng lực chuyên môn.
Hỗ trợ kiểm tra, giám sát và đánh giá các quy trình phát triển phần mềm đảm bảo tuân thủ theo quy chuẩn và tiêu chuẩn chất lượng của công ty.
Hỗ trợ thiết lập và duy trì tài liệu quản lý chất lượng quy trình
Các công việc được giao bởi quản lý trực tiếp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu thích lĩnh vực quản trị quy trình chất lượng, các công việc viết tài liệu, báo cáo.
Thích giao tiếp, có tư duy quy trình
Sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp các ngành liên quan quản trị chất lượng hoặc các trung tâm cấp chứng chỉ chất lượng
Biết sử dụng word, excel, powerpoint
Có thể tham dự đào tạo full-time
Có kiến thức hoặc học ngành CNTT, yêu thích tìm hiểu các mô hình phát triển phần mềm là một lợi thế
Tiếng Anh tốt là 1 lợi thế.
Tại Công Ty SmartOSC Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo miễn phí, chuyên sâu 3 tháng full-time về Process theo tiêu chuẩn ISO: 9001 & CMMI.
Đào tạo kĩ năng mềm (thuyết trình, làm việc nhóm), báo cáo trong excel, viết tài liệu;
Tham gia làm PQA các dự án thương mại điện tử của các khách hàng quốc tế
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung và năng động
Nhận trợ cấp bằng tiền mặt up to 6,000,000 VND hàng tháng
Trở thành nhân viên chính thức sau quá trình đào tạo
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty SmartOSC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI