Tuyển Sản xuất Công Ty SmartOSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Handico Tower, đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia đào tạo vể đánh giá chất lượng quy trình, và các kỹ năng liên quan để nâng cao năng lực chuyên môn. Hỗ trợ kiểm tra, giám sát và đánh giá các quy trình phát triển phần mềm đảm bảo tuân thủ theo quy chuẩn và tiêu chuẩn chất lượng của công ty. Hỗ trợ thiết lập và duy trì tài liệu quản lý chất lượng quy trình Các công việc được giao bởi quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu thích lĩnh vực quản trị quy trình chất lượng, các công việc viết tài liệu, báo cáo. Thích giao tiếp, có tư duy quy trình Sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp các ngành liên quan quản trị chất lượng hoặc các trung tâm cấp chứng chỉ chất lượng Biết sử dụng word, excel, powerpoint Có thể tham dự đào tạo full-time Có kiến thức hoặc học ngành CNTT, yêu thích tìm hiểu các mô hình phát triển phần mềm là một lợi thế Tiếng Anh tốt là 1 lợi thế.

Tại Công Ty SmartOSC Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo miễn phí, chuyên sâu 3 tháng full-time về Process theo tiêu chuẩn ISO: 9001 & CMMI. Đào tạo kĩ năng mềm (thuyết trình, làm việc nhóm), báo cáo trong excel, viết tài liệu; Tham gia làm PQA các dự án thương mại điện tử của các khách hàng quốc tế Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung và năng động Nhận trợ cấp bằng tiền mặt up to 6,000,000 VND hàng tháng Trở thành nhân viên chính thức sau quá trình đào tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty SmartOSC

