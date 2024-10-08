Tuyển IT phần mềm Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 23 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
- Hà Nội: số 266, Đội Cấn, Ba Đình
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 20 - 23 Triệu
Nghiên cứu thị trường và người dùng để xác định rõ nhu cầu và mong muốn. Phân tích dữ liệu và triển khai trong quá trình thiết kế.
Tạo các bản thiết kế, wireframes, và prototypes để thể hiện ý tưởng và giải pháp thiết kế. Phát triển UI/UX để tối ưu hóa sự thuận tiện cho khách hàng.
Làm việc chặt chẽ với đội ngũ phát triển sản phẩm để đảm bảo các thiết kế UI/UX của bạn được triển khai hiệu quả và đúng quy định.
Đảm bảo chất lượng thiết kế thông qua việc trao đổi với Team sản phẩm và kiểm tra sản phẩm cuối cùng khi được uplive
Với Mức Lương 20 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm về thiết kế sản phẩm mobile, app.
Yêu thích công việc phát triển sản phẩm;
Kỹ năng sử dụng các công cụ thiết kế như Figma, PTS ,AI , vv.
Ứng viên có hiểu biết về Sản phẩm SaaS, CX, Design thinking, HTML/CSS là một lợi thế.
Khả năng giao tiếp mạnh mẽ và tương tác hiệu quả với các bộ phận khác trong công ty.
Sẵn sàng tham gia vào quá trình đổi mới và phát triển liên tục.
Hiểu biết UX Foundation để đảm bảo rằng mọi khía cạnh của sản phẩm được thiết kế và tối ưu hóa dựa trên thông tin thực tế từ nghiên cứu người dùng và testing thực tế.
Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 20 - 23 triệu gross+ phụ cấp
Được tham gia các khóa đào tạo từ các chuyên gia hàng đầu về thương mại điện tử, marketing online, phần mềm
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
