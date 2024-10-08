Tuyển IT phần mềm Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 23 Triệu

Tuyển IT phần mềm Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 23 Triệu

Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
Công ty cổ phần Công nghệ Sapo

IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo

Mức lương
20 - 23 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 266, Đội Cấn, Ba Đình

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 20 - 23 Triệu

Nghiên cứu thị trường và người dùng để xác định rõ nhu cầu và mong muốn. Phân tích dữ liệu và triển khai trong quá trình thiết kế. Tạo các bản thiết kế, wireframes, và prototypes để thể hiện ý tưởng và giải pháp thiết kế. Phát triển UI/UX để tối ưu hóa sự thuận tiện cho khách hàng. Làm việc chặt chẽ với đội ngũ phát triển sản phẩm để đảm bảo các thiết kế UI/UX của bạn được triển khai hiệu quả và đúng quy định. Đảm bảo chất lượng thiết kế thông qua việc trao đổi với Team sản phẩm và kiểm tra sản phẩm cuối cùng khi được uplive
Nghiên cứu thị trường và người dùng để xác định rõ nhu cầu và mong muốn. Phân tích dữ liệu và triển khai trong quá trình thiết kế.
Tạo các bản thiết kế, wireframes, và prototypes để thể hiện ý tưởng và giải pháp thiết kế. Phát triển UI/UX để tối ưu hóa sự thuận tiện cho khách hàng.
Làm việc chặt chẽ với đội ngũ phát triển sản phẩm để đảm bảo các thiết kế UI/UX của bạn được triển khai hiệu quả và đúng quy định.
Đảm bảo chất lượng thiết kế thông qua việc trao đổi với Team sản phẩm và kiểm tra sản phẩm cuối cùng khi được uplive

Với Mức Lương 20 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm về thiết kế sản phẩm mobile, app. Yêu thích công việc phát triển sản phẩm; Kỹ năng sử dụng các công cụ thiết kế như Figma, PTS ,AI , vv. Ứng viên có hiểu biết về Sản phẩm SaaS, CX, Design thinking, HTML/CSS là một lợi thế. Khả năng giao tiếp mạnh mẽ và tương tác hiệu quả với các bộ phận khác trong công ty. Sẵn sàng tham gia vào quá trình đổi mới và phát triển liên tục. Hiểu biết UX Foundation để đảm bảo rằng mọi khía cạnh của sản phẩm được thiết kế và tối ưu hóa dựa trên thông tin thực tế từ nghiên cứu người dùng và testing thực tế.
Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm về thiết kế sản phẩm mobile, app.
Yêu thích công việc phát triển sản phẩm;
Kỹ năng sử dụng các công cụ thiết kế như Figma, PTS ,AI , vv.
Ứng viên có hiểu biết về Sản phẩm SaaS, CX, Design thinking, HTML/CSS là một lợi thế.
Khả năng giao tiếp mạnh mẽ và tương tác hiệu quả với các bộ phận khác trong công ty.
Sẵn sàng tham gia vào quá trình đổi mới và phát triển liên tục.
Hiểu biết UX Foundation để đảm bảo rằng mọi khía cạnh của sản phẩm được thiết kế và tối ưu hóa dựa trên thông tin thực tế từ nghiên cứu người dùng và testing thực tế.

Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 20 - 23 triệu gross+ phụ cấp Được tham gia các khóa đào tạo từ các chuyên gia hàng đầu về thương mại điện tử, marketing online, phần mềm Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động
Lương cứng 20 - 23 triệu gross+ phụ cấp
Được tham gia các khóa đào tạo từ các chuyên gia hàng đầu về thương mại điện tử, marketing online, phần mềm
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Công nghệ Sapo

Công ty cổ phần Công nghệ Sapo

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở Tầng 6, Tòa Ladeco, 266 Đội Cấn

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

