Tuyển Product Designer thu nhập 12 - 16 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 9, tòa Viwaseen Số 48 Tố Hữu, Nhân Chính, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Tham gia hoạt động nghiên cứu dữ liệu và đề xuất giải pháp – Nghiên cứu, theo dõi và đề xuất những ý tưởng, giải pháp từ dữ liệu từ thị trường, đội kinh doanh, marketing và dữ liệu nghiên dùng để cải thiện trải nghiệm người dùng của sản phẩm – Phối hợp chặt chẽ với nhóm phát triển (PO, BA) để đề xuất các giải pháp mới cho các vấn đề phức tạp, lấy người dùng làm trọng tâm (User centered) và đề xuất các giải pháp có logic chặt chẽ

Tham gia hoạt động nghiên cứu dữ liệu và đề xuất giải pháp

Tham gia hoạt động triển khai xây dựng sản phẩm – Trực quan hóa giải pháp bằng: Xây dựng information architecture, wireframe (UX) có độ trung thực cao và thấp, tạo ra các giải pháp thiết kế trực quan (UI) và thiết kế nguyên mẫu (Thiết kế tương tác). – Xây dựng và đóng góp vào Hệ thống thiết kế (Design system) – Hợp tác với các nhóm kỹ thuật, kinh doanh, marketing, R&D để cung cấp sản phẩm chất lượng cao

Tham gia hoạt động triển khai xây dựng sản phẩm

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT, thiết kế đồ họa, mỹ thuật, truyền thông đa phương tiện...

– Kinh nghiệm làm việc: Tối thiểu 1.5 năm ở vị trí tương đương. – Ưu tiên có hiểu biết về Edtech, hoặc các sản phẩm khác về giáo dục. – Nắm rõ những nguyên tắc thiết kế cơ bản ( phong cách thiết kế, typography, nguyên lý màu sắc, nguyên lý thị giác...) – Khả năng quan sát và trải nghiệm phân tích hành vi sử dụng theo từng cấp bậc khác nhau. – Ít nhất 1.5 năm kinh nghiệm về thiết kế web, web-app, mobile app. Dễ dàng nắm bắt mục tiêu của sản phẩm trước khi bắt tay vào thiết kế. – Tự quản lý task cũng như đồng nhất công việc cùng nhóm để giao sản phẩm đúng tiến độ dưới áp lực cao.

Tại Công ty Cổ phần Masscom Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

– Thu nhập: upto 15.000.000 VNĐ/tháng + Thưởng theo Kết quả kinh doanh quý của SBU (không chịu KPI doanh số)

– Có cơ hội thăng tiến lên, gắn bó

– Cơ hội học tập và phát triển kỹ năng chuyên nghiệp.

– Làm việc cùng đội ngũ trẻ, năng động và quyết tâm.

– Được tham gia Bảo hiểm theo quy định của pháp luật

– Được trang bị đầy đủ công cụ, dụng cụ làm việc

– Các chế độ nghỉ phép năm, thưởng ngày lễ, tết, thưởng đánh giá.

– Đi du lịch 1 lần/ năm các địa điểm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Masscom Việt Nam

