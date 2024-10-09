Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 1 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 600 - 1 USD
Phân tích & khảo sát nhu cầu của người dùng dịch vụ y tế
Tiếp nhận yêu cầu phát triển từ các bên định hướng sản phẩm (BA, PO, PM..)
Nghiên cứu & xây dựng luồng trải nghiệm người dùng
Thiết kế bản vẽ để chuyển giao cho team kỹ thuật xây dựng phần mềm
Cập nhật xu hướng trải nghiệm công nghệ thị trường, đưa ra kế hoạch nâng cấp trải nghiệm sản phẩm
Kiểm soát chất lượng trải nghiệm sản phẩm mang đến cho người dùng
Với Mức Lương 600 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trở lên tham gia phát triển các dự án công nghệ thông tin với vai trò là thiết kế
Thành thạo các kỹ năng chuyên môn của thiết kế như : Dựng mô hình giao diện phần mềm, thiết kế đồ họa sản phẩm, thiết kế luồng trải nghiệm sản phẩm
Sử dụng tốt các tool hỗ trợ cho thiết kế như : PTS, AI, figma & các tool tương tự
Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt
Có kinh nghiệm làm việc hoặc am hiểu cơ bản với mô hình phát triển phần mềm Agile
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương 600-1000$
Thời gian làm việc: 8h -17h30, từ T2 – T6
Thưởng thâm niên làm việc: 5tr/năm
Thưởng tháng lương 13 (theo hoạt động kết quả kinh doanh)
Cơ hội phát triển sự nghiệp, tham gia các khóa đào tạo nội bộ nâng cao chuyên môn.
Gói bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt
Sử dụng sách miễn phí tại thư viện và các trò chơi giải trí: PS5, Bi lắc, ....
Được tham gia đa dạng hoạt động nội bộ : 8/3, 20/10, giáng sinh, sinh nhật, teambuilding, tiệc cuối năm Year-end Party, khám sức khỏe định kỳ hàng năm,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
