Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 1 USD

Mức lương 600 - 1 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 600 - 1 USD

Phân tích & khảo sát nhu cầu của người dùng dịch vụ y tế Tiếp nhận yêu cầu phát triển từ các bên định hướng sản phẩm (BA, PO, PM..) Nghiên cứu & xây dựng luồng trải nghiệm người dùng Thiết kế bản vẽ để chuyển giao cho team kỹ thuật xây dựng phần mềm Cập nhật xu hướng trải nghiệm công nghệ thị trường, đưa ra kế hoạch nâng cấp trải nghiệm sản phẩm Kiểm soát chất lượng trải nghiệm sản phẩm mang đến cho người dùng

Phân tích & khảo sát nhu cầu của người dùng dịch vụ y tế

Tiếp nhận yêu cầu phát triển từ các bên định hướng sản phẩm (BA, PO, PM..)

Nghiên cứu & xây dựng luồng trải nghiệm người dùng

Thiết kế bản vẽ để chuyển giao cho team kỹ thuật xây dựng phần mềm

Cập nhật xu hướng trải nghiệm công nghệ thị trường, đưa ra kế hoạch nâng cấp trải nghiệm sản phẩm

Kiểm soát chất lượng trải nghiệm sản phẩm mang đến cho người dùng

Với Mức Lương 600 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trở lên tham gia phát triển các dự án công nghệ thông tin với vai trò là thiết kế Thành thạo các kỹ năng chuyên môn của thiết kế như : Dựng mô hình giao diện phần mềm, thiết kế đồ họa sản phẩm, thiết kế luồng trải nghiệm sản phẩm Sử dụng tốt các tool hỗ trợ cho thiết kế như : PTS, AI, figma & các tool tương tự Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt Có kinh nghiệm làm việc hoặc am hiểu cơ bản với mô hình phát triển phần mềm Agile

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trở lên tham gia phát triển các dự án công nghệ thông tin với vai trò là thiết kế

Thành thạo các kỹ năng chuyên môn của thiết kế như : Dựng mô hình giao diện phần mềm, thiết kế đồ họa sản phẩm, thiết kế luồng trải nghiệm sản phẩm

Sử dụng tốt các tool hỗ trợ cho thiết kế như : PTS, AI, figma & các tool tương tự

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt

Có kinh nghiệm làm việc hoặc am hiểu cơ bản với mô hình phát triển phần mềm Agile

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 600-1000$ Thời gian làm việc: 8h -17h30, từ T2 – T6 Thưởng thâm niên làm việc: 5tr/năm Thưởng tháng lương 13 (theo hoạt động kết quả kinh doanh) Cơ hội phát triển sự nghiệp, tham gia các khóa đào tạo nội bộ nâng cao chuyên môn. Gói bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt Sử dụng sách miễn phí tại thư viện và các trò chơi giải trí: PS5, Bi lắc, .... Được tham gia đa dạng hoạt động nội bộ : 8/3, 20/10, giáng sinh, sinh nhật, teambuilding, tiệc cuối năm Year-end Party, khám sức khỏe định kỳ hàng năm,...

Mức lương 600-1000$

600-1000$

Thời gian làm việc: 8h -17h30, từ T2 – T6

Thưởng thâm niên làm việc: 5tr/năm

Thưởng tháng lương 13 (theo hoạt động kết quả kinh doanh)

Cơ hội phát triển sự nghiệp, tham gia các khóa đào tạo nội bộ nâng cao chuyên môn.

Gói bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt

Sử dụng sách miễn phí tại thư viện và các trò chơi giải trí: PS5, Bi lắc, ....

Được tham gia đa dạng hoạt động nội bộ : 8/3, 20/10, giáng sinh, sinh nhật, teambuilding, tiệc cuối năm Year-end Party, khám sức khỏe định kỳ hàng năm,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin