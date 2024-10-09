Tuyển IT phần mềm Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 USD

Mức lương 1 - 2 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: A1L2 - 08, Tầng 2, tòa A2, Ecolife Capitol, 58 Tố Hữu, P. Trung Văn, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 1 - 2 USD

Xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm: Làm việc với Quản lý sản phẩm để nắm rõ yêu cầu chung của sản phẩm. Nghiên cứu, phân tích thị trường và người dùng để hiểu rõ nhu cầu/ vấn đề mà sản phẩm cần giải quyết. Xác định mục tiêu, định hướng của sản phẩm từ đó, hoạch định giải pháp và đề ra lộ trình phát triển. Quản lý và thúc đẩy kế hoạch phát triển sản phẩm: Truyền tải mục tiêu, định hướng, lộ trình sản phẩm một cách minh bạch và cập nhật với team sản phẩm của mình. Phối hợp với các bộ phận khác đảm bảo sự đúng đắn và hiệu quả của giải pháp. Tối ưu và nâng cấp giá trị sản phẩm: Vận dụng các công cụ phân tích dữ liệu để đo lường chất lượng sản phẩm. Tham gia support khách hàng khi cần thiết để nắm rõ nhu cầu, khó khăn của họ trong trải nghiệm sản phẩm. Bổ sung, nâng cấp tính năng sản phẩm dựa trên nhu cầu mới Tiếp thị sản phẩm đến tay người dùng Thấm nhuần tư tưởng “tiếp thị sản phẩm bằng chính nó”, từ đó xây dựng kế hoạch tiếp thị sản phẩm theo từng giai đoạn. Vận hành các hoạt động tiếp thị theo mô hình AARRR vớ sự ưu tiên từ R cho đến A. Đặc biệt chú trọng đến hoạt động chăm sóc khách hàng và khai thác phương pháp “word of mouth”.

Với Mức Lương 1 - 2 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Khả năng kết hợp 3 yếu tố: “User mindset” để tập trung vào sự thành công của khách hàng thay cho “sức mạnh” của tính năng. “Business mindset” luôn nhớ đến sự thành công của doanh nghiệp trong mọi quyết định. “Technical mindset” để đưa ra giải pháp có tính khả thi cao, nhưng không giảm lợi ích cho khách hàng. Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Product Owner/BA Leader/Product Manager Khả năng đọc hiểu và giao tiếp Tiếng Anh. Có kỹ năng logic, phân tích, truyền đạt và giải quyết vấn đề tốt. Khả năng chú ý đến chi tiết cao. Kỹ năng làm việc nhóm và quản lý đội nhóm tốt.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Product Owner/BA Leader/Product Manager

Khả năng đọc hiểu và giao tiếp Tiếng Anh.

Có kỹ năng logic, phân tích, truyền đạt và giải quyết vấn đề tốt.

Khả năng chú ý đến chi tiết cao.

Kỹ năng làm việc nhóm và quản lý đội nhóm tốt.

Tuy không là điều kiện tiên quyết, nhưng sẽ là lợi thế nếu bạn có:

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith Thì Được Hưởng Những Gì

Lương chính: từ $1200/tháng, thương lượng tuỳ khả năng. Xét tăng lương 6 tháng/ lần. Thử việc 100% lương Thưởng định kỳ theo quý dựa trên đóng góp và kết quả thực tế của sản phẩm. Thưởng tháng 13 và các bảo hiểm đầy đủ theo pháp luật. Được cấp thiết bị cá nhân Macbook Pro trong ngày làm việc đầu tiên. Workspace linh hoạt trong không gian làm việc chung, tuỳ theo team dự án. Ăn nhẹ sáng, ăn trưa, ăn chiều và tủ đồ ăn vặt miễn phí tại văn phòng. Khám sức khỏe tổng quát định kỳ miễn phí 1 lần/ năm tại các bệnh viện lớn. Company trip dài ngày nước ngoài 1 lần / năm. 1 ngày làm việc remote mỗi tháng nhằm thay đổi môi trường làm việc. 12 ngày nghỉ phép và các ngày lễ theo quy định của nhà nước. Tham dự các hội thảo ở trong, ngoài nước và tiếp cận với những khoá học mất phí tại công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith

