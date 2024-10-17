Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN VÒNG XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Khu Sala, Quận 2

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý và chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động kinh doanh và vận hành website thương mại điện tử, bao gồm quản lý sản phẩm, theo dõi tồn kho, tối ưu hóa quá trình thanh toán và xử lý đơn hàng. Đảm bảo giao diện website thân thiện với người dùng, nâng cao trải nghiệm khách hàng để cải thiện tỷ lệ chuyển đổi và tối đa hóa doanh thu từ kênh online. Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan như Ecommerce, IT, Marketing, và Sales để phát triển và triển khai các chiến lược bán hàng trên website, nhằm đạt được các chỉ tiêu về doanh số và hiệu quả hoạt động. Quản lý và điều phối các dự án phát triển website, bao gồm việc cải tiến tính năng, tối ưu hiệu suất và đảm bảo tính bảo mật cho trang web. Phân tích dữ liệu về hành vi người dùng và hiệu quả bán hàng trên website để đề xuất các biện pháp cải thiện, tối ưu quy trình và tăng trưởng doanh thu. Phối hợp với bộ phận Marketing để xây dựng các chiến dịch quảng cáo, chương trình khuyến mãi, tối ưu tìm kiếm (SEO) và các hoạt động tương tác khách hàng nhằm gia tăng lượng truy cập và doanh số. Quản lý và đánh giá hiệu quả của các kênh thanh toán trực tuyến, vận chuyển và dịch vụ hậu mãi để đảm bảo trải nghiệm mua sắm hoàn chỉnh cho khách hàng. Cập nhật và theo dõi các xu hướng thị trường, công nghệ và hành vi tiêu dùng để đảm bảo website luôn đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người dùng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Thương mại Điện tử, Công nghệ Thông tin hoặc các ngành liên quan. Có kinh nghiệm từ 3-5 năm trong lĩnh vực quản lý sản phẩm website thương mại điện tử hoặc các vị trí tương tự. Kỹ năng phân tích dữ liệu tốt, am hiểu về hành vi người dùng và xu hướng thị trường. Khả năng lãnh đạo và phối hợp giữa các phòng ban để thực hiện chiến lược kinh doanh. Hiểu biết về quy trình phát triển và vận hành website, kiến thức về UI/UX, tối ưu hóa SEO, và các công cụ phân tích web. Kỹ năng giao tiếp, quản lý dự án và giải quyết vấn đề tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VÒNG XANH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn dựa trên năng lực và hiệu quả công việc. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo với nhiều cơ hội thăng tiến. Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn và phát triển kỹ năng. Hưởng đầy đủ các phúc lợi, BHYT, BHXH, BHTN Mua sản phẩm công ty với giá ưu đãi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VÒNG XANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.