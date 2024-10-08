Tuyển IT phần mềm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Proxglobal làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 60B Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Sáng tạo các ý tưởng, tính năng về sản phẩm Mobile app hữu ích cho người dùng. Nghiên cứu người dùng bằng các công cụ hỗ trợ như: Google Play, Sensor tower, App annie, Google Console, Firebase,....Tổng hợp dữ liệu và đưa ra ý tưởng, giải pháp cải tiến sản phẩm. Thử nghiệm A/B testing các phương án cải tiến sản phẩm. Theo dõi và đưa ra quyết định quyết đoán, chính xác cho việc phân phối sản phẩm đến người dùng. Teamwork với Designer và Developer để sản xuất, phát hành, cải tiến các sản phẩm Mobile app. Áp dụng mô hình Scrum, sử dụng công cụ Jira kiểm soát Task list đảm bảo tiến độ dự án

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương Tốt nghiệp từ các trường Top (FTU, NEU, PTIT, ĐHQG,...) Có kiến thức về việc phát triển phần mềm và sản phẩm Mobile App Sẵn lòng học hỏi, nghiên cứu và cập nhật với các công nghệ mới. Có tư duy data - driven. Phán đoán và đưa quyết định dựa theo số liệu. Kỹ năng thuyết trình và viết tài liệu tốt. Có tư duy hệ thống tốt, logic rõ ràng, khả năng tự học nghiên cứu, thích sáng tạo. Có khả năng đọc hiểu tài liệu (Tiếng Anh)

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Proxglobal Thì Được Hưởng Những Gì

Được hướng dẫn và đào tạo bổ sung chuyên môn ngành Mobile App theo lộ trình của Công ty. Được tiếp cận các sản phẩm lớn tầm quốc tế, có hàng triệu người dùng. Được tự do sáng tạo làm sản phẩm mobile app toàn cầu, không làm outsource cho nước ngoài. Được làm việc trong môi trường Startup công nghệ năng động và luôn luôn cải tiến, học hỏi, chia sẻ những cái mới. Toàn bộ Công ty có thể chuyển đổi sang làm trực tuyến nhiều tháng khi cần thiết (VD: Khi giãn cách xã hội do dịch bệnh). Có thưởng doanh thu theo % công sức theo từng project mình tham gia (Up to 18k usd) Thưởng các mức theo các milestone dự án, năng suất tiến độ công việc hoặc sáng kiến cải tiến mới. Được training các bước phát triển các sản phẩm theo mô hình Scrum cách thức sử dụng công cụ phân tích các chỉ số user trên sản phẩm để từ đó đưa ra giải pháp phát triển sản phẩm. Được giao quyền Quản lý dự án làm việc với team đầy đủ các role phát triển sản phẩm (Marketing, UX/UI Design, Dev, Tester, PM) Đặc biệt, được đầu tư, hỗ trợ nguồn lực để phát triển riêng ý tưởng của mình (nội bộ tổ chức innovation day hàng tháng, top ý tưởng sẽ được đầu tư). Du lịch hàng năm, team-building Tiệc sinh nhật, quà sinh nhật, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Proxglobal

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.