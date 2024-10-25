Tuyển Product Owner thu nhập 10 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH EYESTORM
- Hà Nội: Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Tham gia xây dựng danh mục sản phẩm, đề xuất nhiều ý tưởng mang lại trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn cho người chơi.
Tham gia thiết kế Document bao gồm: Gameplay, Level, Balance, Content, Sound, ...
Lập kế hoạch các dự án theo tháng, quý từ danh mục sản phẩm dựa trên mức độ ưu tiên được xác định từ tiềm năng kinh doanh, nghiên cứu thị trường và chi phí sản xuất
Quản lý dự án với team gồm artist, dev và các thành viên khác để các sản phẩm, tính năng nhanh chóng được phát hành với chất lượng tốt
Phân tích dữ liệu (Retention, ARPU/LTV, eCPM, CPI, Funnel) và AB Testing để hiểu hiểu hành vi người dùng và cải tiến chất lượng góp phần đem lại nhiều doanh thu, lợi nhuận.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Game Designer.
Hiểu về tâm lý học hành vi đối với người chơi Game.
Am hiểu về các yếu tố khi thiết kế game như game element, mechanic, core loop, progression, balance, monetize.
Có kinh nghiệm thiết kế hơn 01 game phát hành thành công trên thị trường là 1 lợi thế.
Có tư duy logic tốt, kinh nghiệm về UI/UX & phân tích dữ liệu để hiểu hơn về người dùng
Có hiểu biết về thị trường Mobile Game, đặc biệt là Hyper Casual Game là một lợi thế.
Khả năng làm việc nhóm tốt, theo sát tiến độ và đốc thúc các bộ phận liên quan theo tiến độ
Có kỹ năng tiếng Anh để đọc tài liệu chuyên môn và nắm bắt thông tin thị trường game
Yêu thích làm việc trong môi trường Startup mang tính chủ động, sáng tạo
Tại CÔNG TY TNHH EYESTORM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cứng: Từ 10.000.000 - 25.000.000
Thưởng dự án theo từng giai đoạn, thưởng quý theo kết quả kinh doanh.
Thưởng cuối năm từ 1->3+ tháng lương và các ngày lễ tết
Chế độ review lương 6 tháng/lần, linh hoạt theo năng lực và kết quả thực tế
Làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6, ngày làm 8 tiếng (sáng từ 8h30 - 12h, chiều từ 13h30-18h00)
Được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của nhà nước: BHXH, BHYT, BHTN. Được hưởng 12 ngày phép/năm, hoàn tiền ngày phép dư. Được khám sức khỏe định kỳ, Trợ cấp Covid 1.000.000 đồng/người
Thường xuyên tổ chức các hoạt động duy trì văn hóa định kỳ: Sinh nhật, teambuilding, du lịch, dã ngoại, chạy bộ, đá bóng, ....
Tham gia các hoạt động giải trí hàng ngày trong công ty: Chơi ma sói, thể dục, boxing, bóng bàn,...
Được làm việc trong môi trường cực kỳ năng động, thỏa sức sáng tạo và có nhiều cơ hội phát triển bản thân.
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 6: (8h30-18h00) VP: số 62 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
Thứ 2 - Thứ 6: (8h30-18h00)
VP: số 62 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EYESTORM
