Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN ISOFHCARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 1 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN ISOFHCARE
- Hà Nội: 35 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 600 - 1 USD
Phân tích & khảo sát nhu cầu của người dùng dịch vụ y tế
Nghiên cứu & xây dựng hoàn thiện tài liệu phát triển triển mềm
Tham gia vào quá trình thiết kế trải nghiệm người dùng của sản phẩm
Trình bày ý tưởng phát triển với team Develop
Kiểm soát chất lượng sản phẩm mang đến cho người dùng
Tham gia khảo sát, phân tích nhu cầu thị trường
Với Mức Lương 600 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trở lên tham gia phát triển các dự án công nghệ thông tin với vai trò là BA/ PO
Thành thạo các kỹ năng chuyên môn của BA như : Phân tích vấn đề, Tài liệu hóa, Làm việc nhóm
Sử dụng tốt các tool hỗ trợ cho BA như : Google analytics, các tool dựng wirefame, các tool vẽ quy trình
Có kinh nghiệm làm việc hoặc am hiểu cơ bản với mô hình phát triển phần mềm Agile
Có kỹ năng thiết kế UI/UX là một lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN ISOFHCARE Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thương lượng phù hợp với năng lực (600-1000$)
Thời gian làm việc: 8h -17h30, từ T2 – T6
Thưởng thâm niên làm việc: 5tr/năm
Thưởng tháng lương 13 (theo hoạt động kết quả kinh doanh)
Cơ hội phát triển sự nghiệp, tham gia các khóa đào tạo nội bộ nâng cao chuyên môn.
Gói bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt
Sử dụng sách miễn phí tại thư viện và các trò chơi giải trí: PS5, Bi lắc, ....
Được tham gia đa dạng hoạt động nội bộ : 8/3, 20/10, giáng sinh, sinh nhật, teambuilding, tiệc cuối năm Year-end Party, khám sức khỏe định kỳ hàng năm,...
Địa chỉ làm việc: Tòa nhà VOV, 35 Nguyễn Đình Chiểu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN ISOFHCARE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
