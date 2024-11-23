Tuyển Product Owner thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa A - B Imperia Garden 203 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tham gia phân tích yêu cầu tính năng Sản phẩm (Website, Mobile App về giáo dục, khách sạn - du lich, bất động sản, thương mại điện tử).

Làm việc trực tiếp với Ban Giám Đốc để nhận yêu cầu, nghiên cứu thị trường, nghiên cứu đối thủ để tổng hợp ra yêu cầu cho Sản phẩm.

Trực tiếp tham gia, lên ý tưởng góp ý và xây dựng Sản phẩm cùng với các team: PM, Marketing, Dev, Design.

Tham gia vào quá trình lên Concept, tạo wireframe, layout cho Sản phẩm.

Trao đổi trực tiếp với Team Design trong quá trình thiết kế giao diện. Trực tiếp nghiệm thu sản phẩm đầu ra của Team Design.

Nghiệm thu Sản phẩm cuối cùng sau khi được QA thông qua.

Theo dõi hoạt động thực tế của Sản phẩm, đo đếm các thông số thống kê hiệu quả, thu thập ý kiến của người dùng để xây dựng kế hoạch cải tiến và nâng cấp Sản phẩm cho những vòng đời tiếp theo.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kinh Tế, Marketing, Truyền thông, CNTT.

Có hiểu biết về UX/UI.

Có kỹ năng đọc viết Tiếng Anh khá và giao tiếp cơ bản.

Yêu thích và đam mê ngành công nghệ thông tin.

Chăm chỉ, có ý chí quyết tâm trong công việc.

Có khả năng teamwork tốt, có tinh thần cởi mở khi trao đổi với các thành viên khác trong team.

Có khả năng và sẵn sàng học hỏi, tiếp cận các xu hướng công nghệ mới.

Tại Công ty cổ phần công nghệ Physcode Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường năng động, có cơ hội làm việc, giao tiếp với khách hàng trên toàn Thế Giới.

Đội ngũ nhân viên trẻ trung, thân thiện và cởi mở trong công việc sẽ giúp nhân viên mới nhanh chóng hòa nhập với môi trường làm việc và văn hóa.

Được đào tạo, huấn luyện các kỹ năng và chuyên môn cần thiết.

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện theo đúng quy định pháp luật và đảm bảo được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ Physcode Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin