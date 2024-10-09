Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty cổ phần HIGAME làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương Thỏa thuận

● Sở hữu trò chơi trong các hoạt động trực tiếp dưới dạng sản phẩm - bao gồm chiến lược sản phẩm, lộ trình, phân phối sản phẩm và số liệu hiệu suất.

● Cộng tác với đối tác (Nhà sản xuất, Thiết kế,...) để xác định lộ trình và tầm nhìn dài hạn cho trò chơi cũng như đảm bảo đạt được các mục tiêu.

● Thúc đẩy các chiến lược hoạt động trực tiếp, đảm bảo tiến độ dự án.

● Thu thập thông tin chuyên sâu và phản hồi từ người chơi để liên tục xác định các cơ hội cải thiện trò chơi cũng như sự thành công của trò chơi.

● Tự động ưu tiên lộ trình sản phẩm để có tác động lớn nhất đối với người chơi và doanh nghiệp. Đảm bảo sản phẩm bàn giao của dự án đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng.

● Trở thành đầu mối liên hệ chính với các bên liên quan bên ngoài và nâng cao danh tiếng kinh doanh của trò chơi trong toàn bộ tổ chức.

● Thử nghiệm A/B, nghiên cứu và phân tích dữ liệu để cải thiện hiệu suất tổng thể và hỗ trợ các quyết định quan trọng trong trò chơi.

● Cố vấn và đào tạo nhóm sản phẩm để đạt được mục tiêu.

● Xác định các rủi ro tiềm ẩn của dự án và xây dựng các kế hoạch giảm thiểu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Có ít nhất 3 năm trở lên tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất các dự án Game mobile.

● Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trở lên ở vị trí Product manager.

● Có trách nhiệm trong công việc.

● Có khả năng đọc hiểu tài liệu bằng Tiếng Anh.

● Kỹ năng thiết kế game hoặc sáng tạo game là một lợi thế.

● Khả năng xây dựng và duy trì mối quan hệ bền chặt với các đối tác kinh doanh và nội bộ đội nhóm.

● Khả năng đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ, quản lý thời gian và kỹ năng quản lý các bên liên quan.

● Có niềm đam mê mãnh liệt với game trên mọi nền tảng.

Tại Công ty cổ phần HIGAME Thì Được Hưởng Những Gì

● CƠ HỘI THĂNG TIẾN LÊN CÁC VỊ TRÍ CAO CẤP HƠN

● Thu nhập UPTO $5000, lương NET, thử việc hưởng 100% lương

● Công ty đóng 100% BHXH ở mức cơ bản, không bị trừ bất kể chi phi nào

● Thưởng LINH HOẠT & HẤP DẪN: Thưởng nóng, thưởng quý, thưởng tết... (thu nhập mỗi năm tối thiểu 15 tháng lương)

● Review lương 6 tháng/lần

● Du lịch, team building ít nhất 2 lần/năm, hoa quả quà chiều, được thoải mái chơi các trò chơi tại công ty: bi-a,...

● Khám sức khỏe định kỳ, 12 ngày nghỉ phép/năm và ngày lễ tết trong năm

● Cơ hội được tham gia và xây dựng các dự án game chất lượng,được làm việc với những đồng nghiệp có kinh nghiệm hàng đầu trong ngành game mobile, cơ hội phát triển và thăng tiến rộng mở

● Được làm việc với nhiều khách hàng quốc tế và nhiều đối tác lớn như Google,Facebook,Unity....

● Cơ hội được học hỏi, được thử sai, được rèn luyện bản thân và trau dồi kinh nghiệm thực chiến với việc hỗ trợ 30-100% chi phí các khóa học nhiều kỹ năng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần HIGAME

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin