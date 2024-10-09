Tuyển Dịch vụ khách hàng/Vận hành Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Dịch vụ khách hàng/Vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Phân tích và Cải thiện Trải nghiệm Khách hàng:

Thu thập, phân tích dữ liệu từ các kênh online và offline để hiểu rõ hành vi, nhu cầu của khách hàng. Đưa ra các đề xuất và chiến lược nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng từ giai đoạn trực tuyến đến khi sử dụng dịch vụ tại bệnh viện và hành trình tiếp tục sử dụng dịch vụ Theo dõi quá trình triển khai và quản trị sự thay đổi (Các vấn đề vận hành nội bộ, cơ chế, hành vi khách hàng) trong trải nghiệm để đảm bảo đúng mục tiêu trải nghiệm

2. Quản lý Dự án Trải nghiệm Khách hàng O2O:

Phát triển và quản lý các dự án liên quan đến việc tối ưu hóa hành trình khách hàng. Phối hợp với các bộ phận liên quan như IT, marketing, và vận hành để đảm bảo các dự án được triển khai hiệu quả.

3. Nghiên cứu và Phân tích Thị trường:

Thực hiện các nghiên cứu thị trường để nắm bắt xu hướng và dự báo các thay đổi trong hành vi của khách hàng. Đưa ra các khuyến nghị dựa trên kết quả nghiên cứu nhằm cải thiện dịch vụ và trải nghiệm khách hàng.

4. Báo cáo và Đánh giá:

Theo dõi và đánh giá các chỉ số liên quan đến trải nghiệm khách hàng trên các nển tàng O2O, bóc tách và từ đó xây dựng các báo cáo định kỳ cho cấp quản lý. Liên tục cải tiến quy trình dựa trên phản hồi và kết quả phân tích để nâng cao chất lượng dịch vụ. Xây dựng các kênh tương tác để đảm bảo mọi phản hồi của khách hàng được giải quyết nhanh chóng và hiệu quả, từ đó xây dựng lòng tin và sự hài lòng của khách hàng. Đồng thời lên các đề xuất cải thiện từ những phản hồi/góp ý của KH

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, Khoa học Dữ liệu Tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực trải nghiệm khách hàng, ưu tiên kinh nghiệm trong ngành Y tế Có kinh nghiệm quản lý các dự án tech platform liên quan đến trải nghiệm ở quy mô vừa và lớn (chuỗi cửa hàng, các doanh nghiệp định hình chuyển đổi O2O) Am hiểu về hành vi KH y tế trên các nền tảng online và offline là lợi thế Thành thạo các công cụ phân tích dữ liệu như Google Analytics, CRM, hoặc các phần mềm tương tự

Tại Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, theo năng lực; Hỗ trợ ăn trưa tại Công ty Thưởng tháng lương 13; Được công ty cấp thêm gói Bảo hiểm sức khỏe PVI Chính sách phúc lợi ưu việt : ưu đãi giảm giá khám sức khỏe tiêu chuẩn quốc tế cho bản thân và gia đình; ưu đãi giảm giá sử dụng các dịch vụ thuộc Tập đoàn Vingroup: du lịch - nghỉ dưỡng, học tập, mua sắm, xe điện... Làm việc trong môi trường Bệnh viện đẳng cấp quốc tế, an toàn, chuyên nghiệp, thỏa sức khẳng định bản thân, sáng tạo và cống hiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin