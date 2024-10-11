Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần 9Pay làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty Cổ phần 9Pay
- Hà Nội: 34 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận
Chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng sản phẩm và tiến độ sản phẩm theo kế hoạch
Giám sát các team phát triển sản phẩm, test
Tham gia xây dựng các tài liệu hệ thống, quy trình phát triển
Phân tích nhu cầu người dùng và thị trường, phân tích số liệu để xây dựng các yêu cầu, đề xuất cải tiến sản phẩm
Theo dõi, nghiên cứu các đối thủ cạnh tranh, định hướng cho sản phẩm.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm với vai trò Product Owner ở các dự án về Fintech hoặc tương đương
Có kỹ năng kết nối, đàm phán, trao đổi công việc với khách hàng và đối tác
Có kiến thức và hiểu về lĩnh vực tài chính là một lợi thế
Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao và làm việc hướng tới kết quả
Có khả năng xây dựng – quản lý đội ngũ
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý dòng tiền/ Quản lý tài chính doanh nghiệp
Ưu tiên ứng viên từng xây dựng giải pháp cho B2B, có khả năng network và quản lý đối tác tổ chức/ doanh nghiệp tốt.
Tại Công ty Cổ phần 9Pay Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương theo thỏa thuận
Thưởng căn cứ theo hiệu quả kinh doanh
Điều chỉnh lương: 1-2 lần/năm
Hỗ trợ ăn trưa tại canteen Công ty (nếu có căn cứ theo địa điểm làm việc quy định)
Được tham gia đào tạo và nâng cao nghiệp vụ thường xuyên
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến
Du lịch hàng năm Team và công ty 2-3 lần/năm
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ và được khám sức khỏe định kỳ do công ty tổ chức
Fulltime từ thứ 2 - thứ 6, từ 9h- 18h. 1 tháng làm thêm 2-3 sáng thứ 7 (9h - 12h30 hình thức hybrid) theo lịch công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần 9Pay
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
