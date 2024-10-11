Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần 9Pay làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần 9Pay
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/11/2024
Công ty Cổ phần 9Pay

IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty Cổ phần 9Pay

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 34 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng sản phẩm và tiến độ sản phẩm theo kế hoạch Giám sát các team phát triển sản phẩm, test Tham gia xây dựng các tài liệu hệ thống, quy trình phát triển Phân tích nhu cầu người dùng và thị trường, phân tích số liệu để xây dựng các yêu cầu, đề xuất cải tiến sản phẩm Theo dõi, nghiên cứu các đối thủ cạnh tranh, định hướng cho sản phẩm.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm với vai trò Product Owner ở các dự án về Fintech hoặc tương đương Có kỹ năng kết nối, đàm phán, trao đổi công việc với khách hàng và đối tác Có kiến thức và hiểu về lĩnh vực tài chính là một lợi thế Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao và làm việc hướng tới kết quả Có khả năng xây dựng – quản lý đội ngũ Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý dòng tiền/ Quản lý tài chính doanh nghiệp Ưu tiên ứng viên từng xây dựng giải pháp cho B2B, có khả năng network và quản lý đối tác tổ chức/ doanh nghiệp tốt.
Tại Công ty Cổ phần 9Pay Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương theo thỏa thuận Thưởng căn cứ theo hiệu quả kinh doanh Điều chỉnh lương: 1-2 lần/năm Hỗ trợ ăn trưa tại canteen Công ty (nếu có căn cứ theo địa điểm làm việc quy định) Được tham gia đào tạo và nâng cao nghiệp vụ thường xuyên Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến Du lịch hàng năm Team và công ty 2-3 lần/năm Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ và được khám sức khỏe định kỳ do công ty tổ chức Fulltime từ thứ 2 - thứ 6, từ 9h- 18h. 1 tháng làm thêm 2-3 sáng thứ 7 (9h - 12h30 hình thức hybrid) theo lịch công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần 9Pay

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Tây Hà, 19 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

