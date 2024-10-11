Tuyển IT phần mềm Công ty CP Kinh doanh F88 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty CP Kinh doanh F88
- Hà Nội: 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận
1.1. Phân tích yêu cầu
Làm việc trực tiếp với khách hàng (bên ngoài & nội bộ) để tiếp nhận yêu cầu và xác định phạm vi sản phẩm Thực hiện đánh giá và sắp xếp ưu tiên theo yêu cầu kinh doanh và yêu cầu hệ thống cho các danh mục yêu cầu nhận được theo từng giai đoạn Backlog Lập kế hoạch về nguồn lực và trực tiếp phân bổ nguồn lực (Dev, BA, Tester...) cho các giai đoạn của dự án
Làm việc trực tiếp với khách hàng (bên ngoài & nội bộ) để tiếp nhận yêu cầu và xác định phạm vi sản phẩm
Thực hiện đánh giá và sắp xếp ưu tiên theo yêu cầu kinh doanh và yêu cầu hệ thống cho các danh mục yêu cầu nhận được theo từng giai đoạn Backlog
Lập kế hoạch về nguồn lực và trực tiếp phân bổ nguồn lực (Dev, BA, Tester...) cho các giai đoạn của dự án
1.2. Quản lý phát triển sản phẩm
Thiết lập mục tiêu và kế hoạch cho Squad team theo từng Sprint Hướng dẫn, đảm bảo các thành viên Squad team hiểu về yêu cầu và mục tiêu phát triển sản phẩm Là đầu mối tương tác với các Squad hoặc các đơn vị khác để đồng bộ các mục tiêu và công việc Chịu trách nhiệm nghiệm thu sản phẩm sau mỗi Sprint Chịu trách nhiệm phát hành sản phẩm Tiếp nhận các phản hồi của khách hàng và đưa ra đề xuất để tối ưu liên tục theo vòng đời sản phẩm
Thiết lập mục tiêu và kế hoạch cho Squad team theo từng Sprint
Hướng dẫn, đảm bảo các thành viên Squad team hiểu về yêu cầu và mục tiêu phát triển sản phẩm
Là đầu mối tương tác với các Squad hoặc các đơn vị khác để đồng bộ các mục tiêu và công việc
Chịu trách nhiệm nghiệm thu sản phẩm sau mỗi Sprint
Chịu trách nhiệm phát hành sản phẩm
Tiếp nhận các phản hồi của khách hàng và đưa ra đề xuất để tối ưu liên tục theo vòng đời sản phẩm
1.3. Định hướng phát triển sản phẩm
Tư vấn xây dựng quy trình vận hành sản phẩm qua tất cả vòng đời của sản phẩm trong các lĩnh vực của công ty: vận hành, quản trị rủi ro, kế toán, pháp chế....
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Học vấn: Tốt nghiệp Đại học ngành CNTT, Hệ thống thông tin hoặc các chuyên ngành có liên quan
Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm về BA/PO, đặc biệt có kinh nghiệm tham gia triển khai dự án sản phẩm lending cho Ngân hàng/Công ty tài chính (Điều kiện bắt buộc). Ưu tiên có kinh nghiệm tham gia các dự án về Xử lý nợ
Am hiểu về lĩnh vực tài chính/ngân hàng, am hiểu về lĩnh vực ngành/nghề đang cung cấp
Đề cao trách nhiệm trong công việc, ý thức chất lượng sản phẩm tốt; đam mê tìm tòi nghiên cứu học hỏi công nghệ mới, phát triển bản thân
Ưu tiên ứng viên có thể đọc hiểu tài liệu tiếng Anh
Hiểu biết và mong muốn làm việc trong một môi trường phát triển Agile, chuyên nghiệp
Tại Công ty CP Kinh doanh F88 Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận hấp dẫn + lương KPIs (theo tháng) Thưởng cuối năm + thưởng Lễ/Tết + thưởng sinh nhật + thưởng đột xuất khi hoàn thành tốt nhiệm vụ. BHXH + bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho nhân viên (F88 Care)
Lương thỏa thuận hấp dẫn + lương KPIs (theo tháng)
Thưởng cuối năm + thưởng Lễ/Tết + thưởng sinh nhật + thưởng đột xuất khi hoàn thành tốt nhiệm vụ.
BHXH + bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho nhân viên (F88 Care)
2. Môi trường làm việc
Cơ hội làm việc tại Công ty Fintech về dịch vụ tài chính Được làm việc trong môi trường trẻ năng động, luôn coi Công nghệ thông tin là yếu tố trọng tâm để phát triển Áp dụng mô hình phát triển phần mềm theo Agile, Scrum Môi trường làm việc cởi mở và năng động với các giá trị cốt lõi sâu sắc truyền cảm hứng làm việc đến nhân viên Khuyến khích trao đổi ý tưởng, đề cao sự sáng tạo trong công việc Cơ hội tham gia gắn kết với tập thể thông qua các hoạt động văn hóa sôi động: Teambuilding, Tất niên, 8/3, 20/10, Giáng sinh...
Cơ hội làm việc tại Công ty Fintech về dịch vụ tài chính
Được làm việc trong môi trường trẻ năng động, luôn coi Công nghệ thông tin là yếu tố trọng tâm để phát triển
Áp dụng mô hình phát triển phần mềm theo Agile, Scrum
Môi trường làm việc cởi mở và năng động với các giá trị cốt lõi sâu sắc truyền cảm hứng làm việc đến nhân viên
Khuyến khích trao đổi ý tưởng, đề cao sự sáng tạo trong công việc
Cơ hội tham gia gắn kết với tập thể thông qua các hoạt động văn hóa sôi động: Teambuilding, Tất niên, 8/3, 20/10, Giáng sinh...
3. Cơ hội phát triển
F88 cam kết cho bạn nền tảng vững chắc để học hỏi và phát triển Tham gia đào tạo bài bản, chuyên nghiệp từ Học viện F88 Sẵn sàng trao quyền, cơ hội đột phá cho nhân viên
F88 cam kết cho bạn nền tảng vững chắc để học hỏi và phát triển
Tham gia đào tạo bài bản, chuyên nghiệp từ Học viện F88
Sẵn sàng trao quyền, cơ hội đột phá cho nhân viên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Kinh doanh F88
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI