Tuyển IT Project Manager Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 97 - 99 Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc IT Project Manager Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý sản phẩm:

Xây dựng và quản lý roadmap sản phẩm, bao gồm các tính năng, ưu tiên và thời gian thực hiện.

Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng công nghệ để đưa ra các quyết định chiến lược về sản phẩm.

Làm việc chặt chẽ với các đội ngũ phát triển, thiết kế và QA để đảm bảo sản phẩm được phát triển đúng tiến độ và chất lượng.

Phát triển sản phẩm:

Thu thập và phân tích yêu cầu của khách hàng, đối tác và các bên liên quan.

Xây dựng và ưu tiên backlog sản phẩm.

Tham gia vào quá trình thiết kế và phát triển sản phẩm.

Đảm bảo sản phẩm tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn thông tin.

Quản lý dự án:

Áp dụng các phương pháp quản lý dự án Agile (Scrum, Kanban) để điều phối các hoạt động phát triển sản phẩm.

Lên kế hoạch và theo dõi tiến độ dự án.

Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

Giao tiếp và hợp tác:

Làm việc chặt chẽ với các bộ phận khác trong công ty (Marketing, Kinh doanh, Công nghệ...) để đảm bảo sự phối hợp hiệu quả.

Trình bày các ý tưởng và báo cáo tiến độ dự án cho ban lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Kinh tế, hoặc các lĩnh vực liên quan.

Trình độ:

Kinh nghiệm:

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản phẩm blockchain/cryptocurrency.

Hiểu biết sâu sắc về công nghệ blockchain, các ứng dụng của blockchain và các thuật toán đồng thuận.

Kỹ năng:

Kỹ năng quản lý sản phẩm: Xây dựng roadmap sản phẩm, phân tích thị trường, quản lý backlog.

Kỹ năng quản lý sản phẩm:

Kỹ năng quản lý dự án: Áp dụng các phương pháp Agile, lên kế hoạch dự án, theo dõi tiến độ.

Kỹ năng quản lý dự án:

Kỹ năng giao tiếp: Khả năng trình bày ý tưởng rõ ràng, thuyết phục và làm việc hiệu quả trong môi trường đa ngành.

Kỹ năng giao tiếp:

Kỹ năng phân tích: Khả năng phân tích dữ liệu, đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Kỹ năng phân tích:

Kỹ năng kỹ thuật: Hiểu biết về các công nghệ blockchain phổ biến (Ethereum, Hyperledger...), các ngôn ngữ lập trình (Solidity, Go...) là một lợi thế.

Kỹ năng kỹ thuật:

Các phẩm chất khác:

Sáng tạo, chủ động, có tinh thần trách nhiệm cao.

Khả năng thích ứng với môi trường làm việc năng động và thay đổi nhanh chóng.

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ

Chính sách thưởng: Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, thưởng dự án, thưởng thâm niên, thưởng Mấy, các thưởng khác theo quy định Công ty tại thời điểm hiện hành;

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, coi trọng năng lực và khả năng sáng tạo;

Thường xuyên tổ chức các hoạt động mini game, chương trình các ngày lễ,....;

Đào tạo và Phát triển

Cơ hội tiếp cận và học hỏi công nghệ tiên tiến;

Được công ty tạo điều kiện và hỗ trợ khi tham gia các khóa đào tạo, phát triển năng lực;

Có cơ hội làm những việc thách thức, phát huy hết khả năng bản thân;

Chăm sóc sức khỏe

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm;

Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp: sinh nhật, cưới hỏi, hiếu hỉ, ốm đau...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin