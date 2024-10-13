Tuyển IT phần mềm VUIHOC.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 50 Triệu

Mức lương Đến 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Đến 50 Triệu

Quản lý và tối ưu trải nghiệm người dùng Lên kế hoạch thực thi các yêu cầu, viết tài liệu mô tả tính năng sản phẩm (user flow, wireframe, specs) Phối hợp với BA, UI designer, developer và QA/QC để đảm bảo tiến độ sản phẩm Tiến hành đánh giá hiệu quả sản phẩm sau khi triển khai thông qua việc xác định các key metrics hoặc sử dụng các công cụ như GA, heatmap, bảng khảo sát,... Lập kế hoạch cải thiện, nâng cấp sản phẩm

Với Mức Lương Đến 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương Tốt nghiệp Đại học Kỹ năng tìm hiểu, phân tích hành vi, nhu cầu của người dùng, thị trường. Kỹ năng phân tích định lượng, giải quyết vấn đề Tư duy phản biện, chú trọng các chi tiết trong sản phẩm Kỹ năng quản lý thời gian Quy trình phát triển phần mềm Agile/Scrum Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, tư duy về trải nghiệm khách hàng, tư duy khách hàng/người dùng là trung tâm Tư duy logic, tư duy hệ thống tốt, data - driven Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm, chịu được áp lực công việc cao Biết lập kế hoạch ngắn hạn hoặc dài hạn cho nhóm/bộ phận quản lý

Tại VUIHOC.vn Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Offer theo năng lực trong phỏng vấn Sản phẩm giáo dục chất lượng, hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục online trực tuyến, được đánh giá cao về chuyên môn lẫn khách hàng Đóng bảo hiểm theo luật định BHXH, BHYT Được review tăng lương hằng năm, nghỉ lễ, tham gia team building, du lịch hàng năm Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VUIHOC.vn

