Tuyển IT phần mềm VUIHOC.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại VUIHOC.vn
- Hà Nội: Tòa nhà Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Đến 50 Triệu
Quản lý và tối ưu trải nghiệm người dùng
Lên kế hoạch thực thi các yêu cầu, viết tài liệu mô tả tính năng sản phẩm (user flow, wireframe, specs)
Phối hợp với BA, UI designer, developer và QA/QC để đảm bảo tiến độ sản phẩm
Tiến hành đánh giá hiệu quả sản phẩm sau khi triển khai thông qua việc xác định các key metrics hoặc sử dụng các công cụ như GA, heatmap, bảng khảo sát,...
Lập kế hoạch cải thiện, nâng cấp sản phẩm
Quản lý và tối ưu trải nghiệm người dùng
Lên kế hoạch thực thi các yêu cầu, viết tài liệu mô tả tính năng sản phẩm (user flow, wireframe, specs)
Phối hợp với BA, UI designer, developer và QA/QC để đảm bảo tiến độ sản phẩm
Tiến hành đánh giá hiệu quả sản phẩm sau khi triển khai thông qua việc xác định các key metrics hoặc sử dụng các công cụ như GA, heatmap, bảng khảo sát,...
Lập kế hoạch cải thiện, nâng cấp sản phẩm
Với Mức Lương Đến 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Tốt nghiệp Đại học
Kỹ năng tìm hiểu, phân tích hành vi, nhu cầu của người dùng, thị trường.
Kỹ năng phân tích định lượng, giải quyết vấn đề
Tư duy phản biện, chú trọng các chi tiết trong sản phẩm
Kỹ năng quản lý thời gian
Quy trình phát triển phần mềm Agile/Scrum
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, tư duy về trải nghiệm khách hàng, tư duy khách hàng/người dùng là trung tâm
Tư duy logic, tư duy hệ thống tốt, data - driven
Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm, chịu được áp lực công việc cao
Biết lập kế hoạch ngắn hạn hoặc dài hạn cho nhóm/bộ phận quản lý
Tại VUIHOC.vn Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Offer theo năng lực trong phỏng vấn
Thu nhập:
Offer theo năng lực trong phỏng vấn
Sản phẩm giáo dục chất lượng, hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục online trực tuyến, được đánh giá cao về chuyên môn lẫn khách hàng
Đóng bảo hiểm theo luật định BHXH, BHYT
Được review tăng lương hằng năm, nghỉ lễ, tham gia team building, du lịch hàng năm
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại VUIHOC.vn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI