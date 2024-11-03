Tuyển Sản xuất NTQ Solution làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

NTQ Solution
Ngày đăng tuyển: 03/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/11/2024
NTQ Solution

Sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại NTQ Solution

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Sông Đà, 18 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại NTQ Solution Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NTQ Solution

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

NTQ Solution

NTQ Solution

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 6th Floor, Sudico Building (HH3) Me Tri StreetNam Tu Liem District Hanoi City, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

