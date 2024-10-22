Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS

Kinh doanh/Bán hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Cấu trúc các sản phẩm tài chính (Payroll & Tín dụng cá nhân):
+ SP chi lương, quy trình mở tài khoản payroll, bộ hồ sơ/hợp đồng liên quan, lãi suất và phí,...
+ SP vay cá nhân (thế chấp + tín chấp), quy trình, bộ hồ sơ/hợp đồng liên quan, lãi suất và phí,...
+ SP thẻ tín dụng
+ SP tiền gửi
+ SP bảo hiểm, ...
Ứng dụng các mô hình hợp tác giữa các nhà đầu tư/ví điện tử/TCTD khác với các ngân hàng vào dự án
Tham gia làm việc nhóm và quản lý dự án xây dựng sản phẩm mới, xây dựng hệ thống, kết nối hệ thống nội bộ và đối tác.
Triển khai, theo sát và đôn đốc các công việc liên quan về xây dựng sản phẩm mới (lên kế hoạch và timeline xây dựng sản phẩm; Follow up với các team nội bộ và đối tác) để đẩy nhanh tiến độ dự án.
Chịu trách nhiệm 1 phần về kết quả kinh doanh

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Am hiểu về sản phẩm tài chính của các ngân hàng (Payroll & Tín dụng cá nhân) Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại vị trí CV phát triển sản phẩm dự án digital banking tại các ngân hàng/TCTD Khả năng sử dụng tiếng Anh ở mức khá tốt trở lên + tốt nghiệp đại học Kinh nghiệm trong vai trò quản lý dự án, thúc đẩy KD Khả năng báo cáo, thuyết trình nội bộ & với đối tác
Am hiểu về sản phẩm tài chính của các ngân hàng (Payroll & Tín dụng cá nhân)
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại vị trí CV phát triển sản phẩm dự án digital banking tại các ngân hàng/TCTD
Khả năng sử dụng tiếng Anh ở mức khá tốt trở lên + tốt nghiệp đại học
Kinh nghiệm trong vai trò quản lý dự án, thúc đẩy KD
Khả năng báo cáo, thuyết trình nội bộ & với đối tác

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ: Tăng lương hàng năm theo đánh giá thành tích OKR Tháng lương 13 theo chính sách công ty 12 ngày nghỉ phép một năm Hỗ trợ tiền ăn trưa, 880,000 VNĐ/tháng Thưởng ngày lễ, Tết Được cung cấp tài khoản học trực tuyển Udemy phát triển bản thân Các chế độ nghỉ mát, tiệc cuối năm Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt Thông tin khác: Giờ làm việc tại trụ sở: Thứ 2 đến thứ 6. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động tại Công ty công nghệ tài chính hàng đầu Đông Nam Á. Cơ hội làm việc, hợp tác với các đồng nghiệp, cũng như đối tác quốc tế
Chế độ:
Tăng lương hàng năm theo đánh giá thành tích OKR
Tháng lương 13 theo chính sách công ty
12 ngày nghỉ phép một năm
Hỗ trợ tiền ăn trưa, 880,000 VNĐ/tháng
Thưởng ngày lễ, Tết
Được cung cấp tài khoản học trực tuyển Udemy phát triển bản thân
Các chế độ nghỉ mát, tiệc cuối năm
Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt
Thông tin khác:
Giờ làm việc tại trụ sở: Thứ 2 đến thứ 6.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động tại Công ty công nghệ tài chính hàng đầu Đông Nam Á.
Cơ hội làm việc, hợp tác với các đồng nghiệp, cũng như đối tác quốc tế

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 11, tòa nhà Peak View, số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

