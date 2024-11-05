Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu

Mức lương 30 - 45 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nguyễn Chí Thanh, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 30 - 45 Triệu

Lập kế hoạch triển khai dự án

Quản trị, điều hành và kiểm soát các hoạt động của dự án;

Hỗ trợ nghiệm thu và kết thúc dự án;

Báo cáo đánh giá chất lượng, báo cáo kết thúc dự án;

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của các cấp quản lý bộ phận/ và BLĐ công ty.

Với Mức Lương 30 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực chuyên môn;

Có tối thiểu 4 năm kinh nghiệm triển khai các dự án CNTT;

Nắm rõ các quy trình quản lý dự án phần mềm

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm triển khai hệ thống liên quan đến tài chính, ngân hàng

Ứng viên có chứng chỉ quản trị dự án quốc tế PMP là một lợi thế;

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thuyết phục tốt;

Kỹ năng phân tích, giải quyết, xử lý vấn đề tốt;

Có tinh thần học hỏi, nâng cấp bản thân, chịu được áp lực công việc

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 30-45M Gross

Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ T7 và CN

Hưởng các chế độ, phúc lợi như: Thưởng lễ, thưởng Tết, lương tháng 13

Tổ chức sinh nhật cho nhân viên

Tổ chức teambuilding, du lịch hàng năm

Khám sức khỏe cho nhân viên hàng năm

Nghỉ phép: 1ng/ tháng

Review lương: 2 lần/ năm

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm.

Môi trường làm việc trẻ và năng động, tôn trọng phát triển cá nhân, công bằng và luôn khuyến khích sáng tạo để tạo nên những giá trị "awesome" cho công ty & cho thế giới

Các thành viên công ty thân thiện cởi mở, chia sẻ, giúp đỡ nhau vượt qua mọi khó khăn trong công việc và đời sống

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

