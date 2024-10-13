Tuyển IT phần mềm Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 170E Phan Đăng Lưu, Phường 3, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Tư vấn cho các Ban Dự án việc xây dựng Kế hoạch triển khai chi tiết các dự án cấp Công ty, cấp Khối

Phối hợp với các đơn vị liên quan về nhu cầu dự án, thực hiện đánh giá tính khả thi dự án; xác định phạm vi dự án và các mối quan hệ giữa các dự án. Đề xuất lộ trình về thời gian và nguồn lực triển khai các dự án trong năm.

2. Quản lý việc triển khai các dự án chiến lược cấp Công ty, cấp Khối

Giám sát việc các đơn vị chịu trách nhiệm triển khai Dự án lập kế hoạch triển khai và kick off dự án. Phân công thành viên bộ phận Quản lý Dự án tham gia vào các Dự án cấp Công ty (bắt buộc) và cấp Khối (nếu phù hợp) để thực hiện chức năng quản lý dự án hoặc giám sát, điều phối liên đơn vị (tuỳ tính chất của Dự án). Theo dõi, tổng hợp, báo cáo tiến độ các Dự án trong danh mục. Đề xuất, tư vấn giải pháp đứng từ góc độ Quản trị dự án để khắc phục các khó khăn, quản lý các rủi ro, quản lý sự thay đổi phát sinh gặp phải trong quá trình Dự án triển khai. Kiểm tra việc đánh giá tính hiệu quả của Dự án.Đánh giá tính hiệu quả của dự án.

3. Quản lý danh mục dự án cấp Công ty và cấp Khối

Theo dõi, báo cáo tiến độ dự án cho toàn bộ các dự án trong danh mục cho Ban điều hành. Cảnh báo các rủi ro liên quan giữa các dự án. Đề xuất giải pháp khắc phục và hạn chế rủi ro.

4. Tổ chức triển khai các Dự án do K.CNTT chịu trách nhiệm

Phối hợp với các bộ phận liên quan trong K.CNTT, thực hiện đánh giá tính khả thi dự án và phương pháp thực hiện. Xây dựng kế hoạch triển khai Dự án chi tiết, chuẩn bị nguồn lực, bao gồm ngân sách, nhân sự, kết nối với các đơn vị liên quan. Đề xuất thành lập Ban Dự án, khởi tạo và kick off Dự án. Quản lý Dự án, bao gồm quản lý rủi ro và quản lý sự thay đổi. Đánh giá hiệu quả triển khai của Dự án.

5. Quản lý các mối quan hệ bên trong và bên ngoài Khối

Quản lý danh mục các đối tác. Lập lịch và theo dõi lịch làm việc của nhân lực K.CNTT với các đối tác bên trong và bên ngoài. Quản lý việc truyền thông các kết quả dự án đạt được.

6. Xây dựng quy trình làm việc & Tổ chức huấn luyện, đào tạo chia sẽ đội nhóm và đánh giá KPI

Đề xuất các chương trình đào tạo thích hợp theo lộ trình phát triển cá nhân và nhân sự cùng bộ phận. Tổ chức các buổi huấn luyện, chia sẻ kỹ năng chuyên môn cho nhân viên nội bộ và ngoại Khối. Xây dựng văn hóa làm việc đội nhóm một cách tích cực.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

• Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh/ Công nghệ thông tin hoặc chuyên ngành khác liên quan.

• Các học vấn khác cần cho ngành nghề: các chứng chỉ liên quan đến quản lý dự án.

• Am hiểu về cách thức triển khai và quản lý dự án.

KINH NGHIỆM: Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí Quản Lý Dự Án.

KỸ NĂNG

Kỹ năng công việc: Tổ chức dự án/ Quản lý dự án.

- Kỹ năng tư duy phản biện (Critical thinking)

- Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề (Analytical skills, Problem solving, Solution-oriented)

- Kỹ năng giao tiếp hiệu quả (bao gồm nói và viết) tốt Tiếng Anh, Tiếng Việt

- Kỹ năng quản lý đối tác (cross-function collaboration, stake-holder management)

- Kỹ năng quản lý sự ưu tiên

- Self-reflection skills

Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng theo kết quả kinh doanh công ty; Tăng lương theo năng lực và hiệu quả công việc; Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm tai nạn 24/24, Bảo Hiểm Sức Khỏe Cá Nhân; Khám sức khỏe định kì hằng năm; Chế độ nghỉ phép cho nhân viên từ 12-14 ngày/năm; Chương trình đào tạo và phát triển sự nghiệp; Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp; Các họat động tập thể: Teambuilding, Ngày hội văn hóa, Văn nghệ, CLB thể dục thể thao... Các hoạt động công đoàn: Quà tặng nhân dịp 8/3, 20/10, Quốc tế Thiếu nhi 1/6, tết Trung thu...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ

