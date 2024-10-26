Tuyển Project Sales thu nhập 20 - 35 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 20 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 83 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng theo đúng định hướng khách hàng của công ty.

● Sử dụng các mối quan hệ để tiếp cận trực tiếp khách hàng tiềm năng.

● Tư vấn và lên giải pháp cho khách hàng.

● Đàm phán, thương lượng và thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ.

● Triển khai hợp đồng dịch vụ; chăm sóc khách hàng sau bán.

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm làm việc:

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm thực chiến ở vị trí Project Sales - Direct Sales B2B. Từng học CNTT, kinh doanh các sản phẩm Công nghệ hoặc từng có kinh nghiệm làm việc quản trị hệ thống, vận hành hệ thống.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm thực chiến ở vị trí Project Sales - Direct Sales B2B.

Từng học CNTT, kinh doanh các sản phẩm Công nghệ hoặc từng có kinh nghiệm làm việc quản trị hệ thống, vận hành hệ thống.

Ưu tiên: Đã từng có kinh nghiệm kinh doanh Sản phẩm Cloud Computing, hạ tầng: DataCenter,... và có Network với các Cá nhân, Doanh nghiệp trong ngành Công nghệ Thông tin.

Tổ chất – Con người:

Kỹ năng sales B2B tốt Có khả năng đàm phán trực tiếp với khách hàng. Kỹ năng làm việc nhóm tốt. Có trách nhiệm và chủ động trong công việc. Có khả năng nhìn nhận nhanh - đúng vấn đề & xử lý kịp thời các tình huống phát sinh đối với khách hàng. Có kỹ năng ứng xử khéo, linh hoạt. Biết lắng nghe, chia sẻ, thấu hiểu và biết cách duy trì cuộc hội thoại với người khác. Giọng nói tự tin, trôi chảy, không nói ngọng, tiếng địa phương hoặc giọng miền Nam nhưng dễ nghe. Bản lĩnh - dám đối mặt và kiên trì giải quyết các vấn đề xoay quanh Khách hàng. Ngoại hình sáng, ưu nhìn. Sẵn sàng thích nghi với môi trường mới.

Kỹ năng sales B2B tốt

Có khả năng đàm phán trực tiếp với khách hàng.

Kỹ năng làm việc nhóm tốt.

Có trách nhiệm và chủ động trong công việc.

Có khả năng nhìn nhận nhanh - đúng vấn đề & xử lý kịp thời các tình huống phát sinh đối với khách hàng.

Có kỹ năng ứng xử khéo, linh hoạt.

Biết lắng nghe, chia sẻ, thấu hiểu và biết cách duy trì cuộc hội thoại với người khác.

Giọng nói tự tin, trôi chảy, không nói ngọng, tiếng địa phương hoặc giọng miền Nam nhưng dễ nghe.

Bản lĩnh - dám đối mặt và kiên trì giải quyết các vấn đề xoay quanh Khách hàng.

Ngoại hình sáng, ưu nhìn.

Sẵn sàng thích nghi với môi trường mới.

Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập = Lương Cứng: 20 Triệu - 35 Triệu + Thưởng Hoa hồng theo Doanh thu tiền về (tính riêng) + Thưởng phát sinh.

: 20 Triệu - 35 Triệu

● Thưởng đạt, vượt chỉ tiêu KPI/Thưởng năng suất: Xét thưởng áp dụng khi nhân viên đạt chỉ tiêu KPI cá nhân và hoặc tùy thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh của công ty.

● Thưởng tháng lương 13 (thưởng Tết Âm Lịch): Xét thưởng định kỳ cuối năm căn cứ theo quy định của công ty và tùy thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh của công ty.

● Thưởng thâm niên: Xét thưởng định kỳ cuối năm căn cứ theo thâm niên làm việc của nhân viên theo quy định của công ty và hoặc tùy thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh của công ty.

● Thưởng Nóng, Thưởng thành tích vượt trội: Khi có thành tích xuất sắc và hoặc dự án thành công...

● Thưởng vinh danh, tôn vinh: Bình chọn giải cá nhân/bộ phận xuất sắc cấp Công ty định kỳ hàng năm

● Thưởng Tự Khoe cấp Bộ Phận: Khuyến khích CBNV, các bộ phận thi đua hoàn thành tốt các mục tiêu công việc, kích thích đổi mới, sáng tạo trong công việc; ghi nhận, động viên kịp thời các việc hay, sáng kiến hiệu quả của các các nhân, tập thể. Mức thưởng tự khoe, tự đề xuất theo quy chế và ngân sách của công ty cấp cho từng bộ phận.

