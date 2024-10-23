Tuyển Purchasing thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tìm kiếm kết nối các xưởng váy. Thương lượng, đàm phán giá về nguyên phụ liệu, thành phẩm với các nhà cung cấp. Quản lý chất lượng, tiến độ đơn hàng. Phối hợp với bộ phận Sale, Media để tư vấn sản phẩm, đánh giá đơn hàng. Thực hiện các công việc khác theo phân công công việc của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên nữ, sinh năm 1999-1990 Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm với vị trí tương đương Có kinh nghiệm về thêu thủ công, sản phẩm đồ trẻ em là phù hợp Hiểu về kỹ thuật may, QC sản phẩm Ưu tiên làm smock hoặc váy trẻ em, biết về chất liệu vải. Có đầu mối mua nguyên phụ liệu và có sẵn mối quan hệ với các xưởng, nhà máy. Có kỹ năng quản lý, đàm phán, thương lượng. Chăm chỉ và có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN K-AGRICULTURE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 12.000.000 – 15.000.000vnđ/tháng + Phụ cấp gửi xe & ăn trưa + Đi lại Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của Bộ Luật lao động hiện hành, Luật Công Đoàn (BHXH, nghỉ Lễ, Tết, ...) Chế độ xem xét điều chỉnh lương định kỳ Được tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty hàng quý, hàng năm cho tất cả các CBNV như du lịch hàng năm Team building, Year End Party.... Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, trẻ trung và năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN K-AGRICULTURE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin