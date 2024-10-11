Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN Á làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà Thiên Á, số 92 Hạ Yên Quyết, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý các công việc của bộ phận Mua hàng Lập kế hoạch và lên ưu tiên cho các hoạt động thu mua, điều chỉnh các yêu cầu cho phù hợp. Lên kế hoạch thu mua các mặt hàng của nhà cung cấp trong và ngoài nước theo yêu cầu . Theo dõi cập nhập giá mua hằng ngày của các nhà cung cấp trong và ngoài nước Liên hệ với nhà cung cấp trong nước và nước ngoài, phân tích giá cả để tìm ra nhà cung cấp uy tín và giá cả tốt nhất Liên hệ với hải quan, thực hiện các công việc liên quan đến giấy tờ, thủ tục hải quan để tiến hành nhập hàng từ nhà cung cấp nước ngoài Đánh giá kế hoạch đặt hàng, đưa ra yêu cầu mua hàng, quản lý quá trình lựa chọn. Đánh giá, cập nhật và duy trì các đơn đặt hàng cho đến khi kết thúc. Tìm kiếm và phát triển thêm nhiều nguồn cung cho công ty Giám sát chặt chẽ quy trình và chi phí thu mua Lập báo cáo về chất lượng, số lượng, giá cả hàng hoá và số lượng tồn kho theo đúng thời gian quy định Nghiên cứu thị trường và các đối thủ cạnh tranh Phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thu mua. Thương lượng, đàm phán giá nguyên vật liệu, bao bì và các hạng mục hàng hóa cần mua Hỗ trợ nhân viên trong việc đàm phán và giải quyết vấn đề với các đối tác, phòng ban, tìm nguồn cung cấp tốt nhất về chất lượng, giá cả, điều kiện thanh toán... Quản lý nhà cung cấp: chất lượng, công nợ, dịch vụ, giao hàng, bảo hành Theo dõi tiến độ công việc, báo cáo tình hình công việc định kỳ cho Ban Giám Đốc Thực hiện các công việc liên quan khác theo yêu cầu của Cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, độ tuổi từ 30-40 tuổi Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên, ưu tiên các khối ngành kinh tế/thương mại/quản trị kinh doanh/luật/ngoại thương. Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc ở ngành nghề, lĩnh vực liên quan như Import Export, Procurement, Supply Chain Sử dụng thành thạo tiếng Anh, biết tiếng Trung là lợi thế Trung thực, đáng tin cậy Ưu tiên ứng viên mong muốn gắn bó lâu dài

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN Á Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thoả thuận theo năng lực Đóng BHXH, BHYT các chế độ đầy đủ theo quy định Tham gia các chương trình khám sức khoẻ, liên hoan, Party cuối năm, Team building,... Xét tăng lương theo quy định công ty Thưởng các ngày lễ, Tết, du lịch, sinh nhật,... Làm việc trong môi trường trẻ và cởi mở, tôn trọng và tạo điều kiện phát huy giá trị cá nhân

