Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 2 USD

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM

IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM

Mức lương
700 - 2 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: GHTK Building, 8 Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, HN, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 700 - 2 USD

Trực tiếp triển khai một trong các dự án của Trung tâm công nghệ như:
– Xây dựng hệ thống quản lý tại các kho (Warehouse management system):
– Xây dựng API, trao đổi dữ liệu, điều khiển các thiết bị trong kho như các hệ thống chia chọn hàng hóa tự động, các màn hình mobile, màn hình LED hiển thị thông số dưới kho,...
– Xây dựng hệ thống web, dashboard, quản lý dữ liệu xuất nhập kho,..
– Đồng bộ dữ liệu của hệ thống dưới kho về cơ sở dữ liệu tập trung và các hệ thống khác của GHTK;
– Thiết kế, tích hợp, triển khai các logic phục vụ logic vận hành dưới kho;
– Xây dựng, phát triển và vận hành hệ thống Cyber Security của GHTK.

Với Mức Lương 700 - 2 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc với ngôn ngữ Python;
– Có thể làm việc với một trong các cơ sở dữ liệu MySQL, MongoDB, PostgreSQL, đặc biệt là
MySQL;
– Có kinh nghiệm làm việc với các Framework: Django, Flask là một lợi thế;
– Có khả năng lập trình cả phía backend và frontend là một lợi thế;
– Đã từng tiếp xúc với các công nghệ như Kafka, Redis, Elasticsearch, Cassandra, Docker, CI/CD... là một lợi thế;
– Có thể làm việc được trên môi trường Linux là một lợi thế;
– Tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành liên quan. Ưu tiên ứng viên các trường Đại học Bách Khoa, Đại học Công Nghệ, FPT, ĐH Bưu Chính viễn thông, đại học Công Nghiệp;
– Ưu tiên các ứng viên độ tuổi 9x, có khả năng học hỏi nhanh, không ngại tìm hiểu các công nghệ
mới, chấp nhận thực tập sinh năm cuối.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM Thì Được Hưởng Những Gì

– Lương từ Fresher đến Senior: 500$ – 2500$ (đánh giá tăng lương theo năng lực định kỳ); – Bảo hiểm sức khỏe cao cấp; – Môi trường làm việc trẻ trung, năng động; – Làm việc cùng đội ngũ công nghệ giỏi chuyên môn, có cơ hội để phát huy tối đa năng lực của bản thân; – Liên tục được đào tạo về kiến thức, kỹ năng liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Công ty; – Được cung cấp đầy đủ phương tiện làm việc theo yêu cầu của tính chất công việc; – Các hoạt động tập thể, giải trí đa dạng (CLB Bóng đá, game, bi lắc, ...); sự kiện team-building hàng năm; – Được đảm bảo đầy đủ các chế độ Phúc lợi theo Quy định của Pháp luật hiện hành và của Công ty; – Thưởng Tết Nguyên Đán, Tết Dương lịch, ngày Lễ khác và thưởng thành tích nổi bật.
500$ – 2500$

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà GHTK Building - Số 8 Phạm Hùng, Mễ Trì

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

