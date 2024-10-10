Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 2 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM
- Hà Nội: GHTK Building, 8 Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, HN, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 700 - 2 USD
Trực tiếp triển khai một trong các dự án của Trung tâm công nghệ như:
– Xây dựng hệ thống quản lý tại các kho (Warehouse management system):
– Xây dựng API, trao đổi dữ liệu, điều khiển các thiết bị trong kho như các hệ thống chia chọn hàng hóa tự động, các màn hình mobile, màn hình LED hiển thị thông số dưới kho,...
– Xây dựng hệ thống web, dashboard, quản lý dữ liệu xuất nhập kho,..
– Đồng bộ dữ liệu của hệ thống dưới kho về cơ sở dữ liệu tập trung và các hệ thống khác của GHTK;
– Thiết kế, tích hợp, triển khai các logic phục vụ logic vận hành dưới kho;
– Xây dựng, phát triển và vận hành hệ thống Cyber Security của GHTK.
Với Mức Lương 700 - 2 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
– Có thể làm việc với một trong các cơ sở dữ liệu MySQL, MongoDB, PostgreSQL, đặc biệt là
MySQL;
– Có kinh nghiệm làm việc với các Framework: Django, Flask là một lợi thế;
– Có khả năng lập trình cả phía backend và frontend là một lợi thế;
– Đã từng tiếp xúc với các công nghệ như Kafka, Redis, Elasticsearch, Cassandra, Docker, CI/CD... là một lợi thế;
– Có thể làm việc được trên môi trường Linux là một lợi thế;
– Tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành liên quan. Ưu tiên ứng viên các trường Đại học Bách Khoa, Đại học Công Nghệ, FPT, ĐH Bưu Chính viễn thông, đại học Công Nghiệp;
– Ưu tiên các ứng viên độ tuổi 9x, có khả năng học hỏi nhanh, không ngại tìm hiểu các công nghệ
mới, chấp nhận thực tập sinh năm cuối.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM Thì Được Hưởng Những Gì
500$ – 2500$
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
