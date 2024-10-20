Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Mức lương Đến 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 16, Tòa nhà CMC, 11 Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Đến 25 Triệu

Tham gia thiết kế và phát triển nền tảng dữ liệu doanh nghiệp toàn diện, bao gồm các tính năng được hỗ trợ bởi AI và giao diện hội thoại. Phát triển API và microservices cho chức năng hệ thống và tích hợp các dịch vụ của bên thứ ba. Triển khai các pipeline xử lý dữ liệu và tính năng phân tích, tận dụng khả năng AI và học máy. Làm việc với các mô hình LLMs khác nhau, tích hợp cả giải pháp dựa trên cloud và local để tối ưu hóa hiệu suất và chức năng. Cập nhật với các công nghệ mới và đóng góp vào việc cải tiến liên tục khả năng của nền tảng.

Tham gia thiết kế và phát triển nền tảng dữ liệu doanh nghiệp toàn diện, bao gồm các tính năng được hỗ trợ bởi AI và giao diện hội thoại.

Phát triển API và microservices cho chức năng hệ thống và tích hợp các dịch vụ của bên thứ ba.

Triển khai các pipeline xử lý dữ liệu và tính năng phân tích, tận dụng khả năng AI và học máy.

Làm việc với các mô hình LLMs khác nhau, tích hợp cả giải pháp dựa trên cloud và local để tối ưu hóa hiệu suất và chức năng.

Cập nhật với các công nghệ mới và đóng góp vào việc cải tiến liên tục khả năng của nền tảng.

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cử nhân Khoa học máy tính, Kỹ thuật hoặc lĩnh vực liên quan Có kinh nghiệm từ 2 năm ở vị trí Python Developer, với danh mục dự án phong phú. Có kỹ năng lập trình và thiết kế các ứng dụng web dựa trên mô hình MVC. Quen thuộc với các hệ thống AI là một lợi thế Hiểu biết vững chắc về thiết kế và triển khai API RESTful / gRPC, FastAPI. Quen thuộc với các hệ cơ sở dữ liệu quan hệ và NoSQL (ví dụ: PostgreSQL, Redis, Elastic search, vector databases), các hệ thống message queue Có kinh nghiệm lập trình và viết Unit test theo mô hình phát triển DevOps CI/CD. Đọc tài liệu tiếng Anh tốt

Bằng cử nhân Khoa học máy tính, Kỹ thuật hoặc lĩnh vực liên quan

Có kinh nghiệm từ 2 năm ở vị trí Python Developer, với danh mục dự án phong phú.

Có kỹ năng lập trình và thiết kế các ứng dụng web dựa trên mô hình MVC.

Quen thuộc với các hệ thống AI là một lợi thế

Hiểu biết vững chắc về thiết kế và triển khai API RESTful / gRPC, FastAPI.

Quen thuộc với các hệ cơ sở dữ liệu quan hệ và NoSQL (ví dụ: PostgreSQL, Redis, Elastic search, vector databases), các hệ thống message queue

Có kinh nghiệm lập trình và viết Unit test theo mô hình phát triển DevOps CI/CD.

Đọc tài liệu tiếng Anh tốt

Tại Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP

Lương tháng thỏa thuận theo năng lực ứng viên Gói thu nhập 14-15 tháng lương/năm Gói phúc lợi tiền mặt hơn 9 triệu/năm vào các dịp Lễ, Tết, Sinh nhật Tập đoàn... Xét tăng lương theo năng lực và kết quả công việc định kỳ 1 lần/năm. Hoặc tăng lương đột xuất theo hiệu quả công việc.

Lương tháng thỏa thuận theo năng lực ứng viên

Gói thu nhập 14-15 tháng lương/năm

Gói phúc lợi tiền mặt hơn 9 triệu/năm vào các dịp Lễ, Tết, Sinh nhật Tập đoàn...

Xét tăng lương theo năng lực và kết quả công việc định kỳ 1 lần/năm. Hoặc tăng lương đột xuất theo hiệu quả công việc.

CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ

Đóng BHXH đầy đủ và BH sức khỏe CMC Care ngay khi ký Hợp đồng chính thức Nghỉ phép: 12 ngày/ năm + 1 ngày nghỉ hưởng lương vào dịp sinh nhật bản thân Được tham gia các chương trình đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từ cơ bản đến nâng cao. Tài trợ 100% chi phí tham gia các khóa học, thi chứng chỉ CNTT Quốc tế Được trang bị laptop/thiết bị công nghệ trong quá trình làm việc Môi trường trẻ, năng động và chuyên nghiệp Tham gia Team building và các hoạt động văn hóa đa dạng Được vinh danh các giải thưởng năm của Tập đoàn CMC, CMC TS và khen thưởng trên các thành tích xuất sắc (dự án, kinh doanh, quản trị) Thời gian nghỉ hàng tuần: Nghỉ Thứ 7 & Chủ nhật

Đóng BHXH đầy đủ và BH sức khỏe CMC Care ngay khi ký Hợp đồng chính thức

Nghỉ phép: 12 ngày/ năm + 1 ngày nghỉ hưởng lương vào dịp sinh nhật bản thân

Được tham gia các chương trình đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từ cơ bản đến nâng cao. Tài trợ 100% chi phí tham gia các khóa học, thi chứng chỉ CNTT Quốc tế

Được trang bị laptop/thiết bị công nghệ trong quá trình làm việc

Môi trường trẻ, năng động và chuyên nghiệp

Tham gia Team building và các hoạt động văn hóa đa dạng

Được vinh danh các giải thưởng năm của Tập đoàn CMC, CMC TS và khen thưởng trên các thành tích xuất sắc (dự án, kinh doanh, quản trị)

Thời gian nghỉ hàng tuần: Nghỉ Thứ 7 & Chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin