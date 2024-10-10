Tuyển IT phần mềm Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu

Mức lương Đến 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà IDMC, 18 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Đến 40 Triệu

Viết clean code cho front-end bằng ReactJS, React-Native, NodeJS Thiết kế kiến trúc giải pháp cho client-side Xây dựng code và thư viện có thể tái sử dụng được sau này. Viết unit test, e2e test để đảm bảo chất lượng phần mềm Khắc phục và giải quyết vấn đề phát sinh với hệ thống Phối hợp với đội Sản phẩm để lên kế hoạch và giới thiệu các chức năng mới Thiết kế và phát triển frontend Tham gia vào maintain, refactor, tối ưu hiệu năng các dịch vụ cũ. Tham gia vào review code.

Với Mức Lương Đến 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 4 năm kinh nghiệm code Python Thành thạo Python và standard library của Python Tư duy toán học và thuật toán tốt. Thành thạo với các dịch vụ API-based và event-based communication. Có kinh nghiệm sử dụng các database như MongoDB, MySQL, Redis; các Framework như Flask/Django... Thành thạo Linux, sử dụng tốt môi trường command-line. Biết sử dụng Git. Chủ động, chăm chỉ update thông tin & kiến thức mới. Có kinh nghiệm làm front-end với TypeScript, FlowType,.. Thiết kế & cải thiện UX/UI bằng CSS animation Sử dụng Webpack, Gulp,.. Cải tiến, tối ưu code, tích hợp với REST API, GraphQL Có thể làm Pair programming hoặc mob programming Có kiến thức về cloud services như AWS, GCP

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

CƠ HỘI VÀ THỬ THÁCH

Cơ hội được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại và năng động. Thử sức với các sản phẩm dài hạn, các bài toán thú vị, liên tục áp dụng công nghệ mới, thư viện mới. Môi trường làm việc cởi mở và năng động, khuyến khích trao đổi ý tưởng, trao quyền, cho phép bạn làm việc, sáng tạo theo cách riêng. Tài năng và thành tích của từng nhân viên được trân trọng, nhân viên xuất sắc được khen thưởng hàng năm. Cơ hội phát triển năng lực, được hỗ trợ phụ cấp chứng chỉ chuyên môn phục vụ công việc (1 triệu – 5 triệu). Một số chứng chỉ cấp cao sẽ được chi trả toàn bộ chi phí từ học và thi. Tham gia lớp học tiếng Anh tổ chức 2 buổi/tuần tại công ty

CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ HẤP DẪN. WORK-LIFE BALANCE

Review lương từ 1-2 lần/năm. Chính sách thưởng tháng lương 13. Thưởng lễ Tết, 2/9, sinh nhật công ty,... Chế độ du lịch nghỉ mát (gói 5-6 triệu/ người), teambuilding (2 -3 lần/năm). Tham gia BHXH đầy đủ, thăm khám sức khỏe định kỳ tối thiểu 1 lần/năm tại các bệnh viện hàng đầu Chính sách thăm hỏi toàn diện cho nhân sự và người thân: sinh nhật, kết hôn, sinh con, ốm đau,... Các hoạt động thể thao, văn hóa đa dạng và phong phú: CLB đá bóng, đạp xe, cầu lông,... Phụ cấp đứng lớp, cùng các giải thưởng Đào tạo: Ngôi sao học tập tháng, Gương mặt giảng viên tiêu biểu, gương mặt học tập năm, nhuận bút...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings

