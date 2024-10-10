Tuyển IT phần mềm Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings
- Hà Nội: Toà IDMC, 18 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Đến 40 Triệu
Viết clean code cho front-end bằng ReactJS, React-Native, NodeJS
Thiết kế kiến trúc giải pháp cho client-side
Xây dựng code và thư viện có thể tái sử dụng được sau này.
Viết unit test, e2e test để đảm bảo chất lượng phần mềm
Khắc phục và giải quyết vấn đề phát sinh với hệ thống
Phối hợp với đội Sản phẩm để lên kế hoạch và giới thiệu các chức năng mới
Thiết kế và phát triển frontend
Tham gia vào maintain, refactor, tối ưu hiệu năng các dịch vụ cũ.
Tham gia vào review code.
Với Mức Lương Đến 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 4 năm kinh nghiệm code Python
Thành thạo Python và standard library của Python
Tư duy toán học và thuật toán tốt.
Thành thạo với các dịch vụ API-based và event-based communication.
Có kinh nghiệm sử dụng các database như MongoDB, MySQL, Redis; các Framework như Flask/Django...
Thành thạo Linux, sử dụng tốt môi trường command-line.
Biết sử dụng Git.
Chủ động, chăm chỉ update thông tin & kiến thức mới.
Có kinh nghiệm làm front-end với TypeScript, FlowType,..
Thiết kế & cải thiện UX/UI bằng CSS animation
Sử dụng Webpack, Gulp,..
Cải tiến, tối ưu code, tích hợp với REST API, GraphQL
Có thể làm Pair programming hoặc mob programming
Có kiến thức về cloud services như AWS, GCP
Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại và năng động. Thử sức với các sản phẩm dài hạn, các bài toán thú vị, liên tục áp dụng công nghệ mới, thư viện mới.
Môi trường làm việc cởi mở và năng động, khuyến khích trao đổi ý tưởng, trao quyền, cho phép bạn làm việc, sáng tạo theo cách riêng. Tài năng và thành tích của từng nhân viên được trân trọng, nhân viên xuất sắc được khen thưởng hàng năm.
Cơ hội phát triển năng lực, được hỗ trợ phụ cấp chứng chỉ chuyên môn phục vụ công việc (1 triệu – 5 triệu). Một số chứng chỉ cấp cao sẽ được chi trả toàn bộ chi phí từ học và thi.
Tham gia lớp học tiếng Anh tổ chức 2 buổi/tuần tại công ty
CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ HẤP DẪN. WORK-LIFE BALANCE
Review lương từ 1-2 lần/năm. Chính sách thưởng tháng lương 13. Thưởng lễ Tết, 2/9, sinh nhật công ty,...
Review lương từ 1-2 lần/năm. Chính sách thưởng tháng lương 13
Chế độ du lịch nghỉ mát (gói 5-6 triệu/ người), teambuilding (2 -3 lần/năm).
Tham gia BHXH đầy đủ, thăm khám sức khỏe định kỳ tối thiểu 1 lần/năm tại các bệnh viện hàng đầu
Chính sách thăm hỏi toàn diện cho nhân sự và người thân: sinh nhật, kết hôn, sinh con, ốm đau,...
Các hoạt động thể thao, văn hóa đa dạng và phong phú: CLB đá bóng, đạp xe, cầu lông,...
Phụ cấp đứng lớp, cùng các giải thưởng Đào tạo: Ngôi sao học tập tháng, Gương mặt giảng viên tiêu biểu, gương mặt học tập năm, nhuận bút...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
